У Люблінському воєводстві Польщі виявили уламки "невідомого літаючого об’єкта", - поліція

У Люблінському воєводстві Польщі правоохоронці виявили уламки невідомого літаючого об’єкта. Наразі місце знахідки оточене, а відповідні служби проводять слідчі дії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція міста Влодава.

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За даними правоохоронців, уламки виявили у сільській гміні Вирики. Поліцейські вилучили знайдені фрагменти та забезпечили охорону території.

До розслідування інциденту також залучили інші служби, зокрема Військову жандармерію та окружну прокуратуру в Любліні.

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Наразі правоохоронці з’ясовують походження об’єкта та обставини його падіння.

Відомо, що найближча точка кордону з Україною розташована більш ніж за 20 кілометрів від місця, де знайшли уламки.

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Контекст

Варто зазначити, що подібні інциденти у Польщі фіксували і раніше. Протягом 2025 року польські служби кілька разів повідомляли про виявлення уламків невідомих літальних об’єктів, переважно поблизу кордону з Білоруссю та Україною.

Зокрема, у вересні у Люблінському воєводстві біля села Полатиче прикордонники знайшли уламки безпілотника з кириличними написами, які могли належати російським дронам.

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У жовтні у Мазовецькому воєводстві виявили фрагменти об’єкта, схожого на безпілотник, а в грудні польські служби повідомляли про знахідку уламків ймовірного дрона неподалік кордону з Україною.

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