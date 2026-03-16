В Люблинском воеводстве Польши обнаружили обломки "неизвестного летающего объекта", - полиция
В Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили обломки неизвестного летающего объекта. В настоящее время место находки оцеплено, а соответствующие службы проводят следственные действия.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция города Влодава.
По данным правоохранителей, обломки обнаружили в сельской гмине Вирики. Полицейские изъяли найденные фрагменты и обеспечили охрану территории.
К расследованию инцидента также привлечены другие службы, в частности Военная жандармерия и окружная прокуратура в Люблине.
В настоящее время правоохранители выясняют происхождение объекта и обстоятельства его падения.
Известно, что ближайшая точка границы с Украиной расположена более чем в 20 километрах от места, где нашли обломки.
Контекст
Стоит отметить, что подобные инциденты в Польше фиксировались и ранее. В течение 2025 года польские службы несколько раз сообщали об обнаружении обломков неизвестных летательных объектов, преимущественно вблизи границы с Беларусью и Украиной.
В частности, в сентябре в Люблинском воеводстве возле села Полатиче пограничники нашли обломки беспилотника с кириллическими надписями, которые могли принадлежать российским дронам.
В октябре в Мазовецком воеводстве обнаружили фрагменты объекта, похожего на беспилотник, а в декабре польские службы сообщали о находке обломков вероятного дрона недалеко от границы с Украиной.
