В Люблинском воеводстве Польши обнаружили обломки "неизвестного летающего объекта", - полиция

В Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили обломки неизвестного летающего объекта. В настоящее время место находки оцеплено, а соответствующие службы проводят следственные действия.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция города Влодава.

По данным правоохранителей, обломки обнаружили в сельской гмине Вирики. Полицейские изъяли найденные фрагменты и обеспечили охрану территории.

К расследованию инцидента также привлечены другие службы, в частности Военная жандармерия и окружная прокуратура в Люблине.

В настоящее время правоохранители выясняют происхождение объекта и обстоятельства его падения.

Известно, что ближайшая точка границы с Украиной расположена более чем в 20 километрах от места, где нашли обломки.

Контекст

Стоит отметить, что подобные инциденты в Польше фиксировались и ранее. В течение 2025 года польские службы несколько раз сообщали об обнаружении обломков неизвестных летательных объектов, преимущественно вблизи границы с Беларусью и Украиной.

В частности, в сентябре в Люблинском воеводстве возле села Полатиче пограничники нашли обломки беспилотника с кириллическими надписями, которые могли принадлежать российским дронам.

В октябре в Мазовецком воеводстве обнаружили фрагменты объекта, похожего на беспилотник, а в декабре польские службы сообщали о находке обломков вероятного дрона недалеко от границы с Украиной.

