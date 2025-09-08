Украина заранее предупредила Польшу о беспилотнике, который упал у границы, - СМИ

Украинская сторона заранее уведомила польских пограничников о беспилотном летательном аппарате, который вечером воскресенья пересек границу и упал в селе Полатичи Люблинского воеводства.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает журналист Михал Стела, беспилотник отслеживали военные системы перед пересечением границы.

Пресс-секретарь Люблинской окружной прокуратуры Агнешка Кенпка уточнила, что аппарат упал в 300 метрах от пограничного перехода, вероятно, не нес вооружения и имел надписи кириллицей.

Накануне, в субботу, в селе Майдан-Селец также разбился неопознанный объект, вероятно беспилотник с контрабандой, сообщает RMF FM.

Напомним, на территорию Польши неподалеку от границы с Беларусью снова залетел неизвестный объект.

