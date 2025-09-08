Україна заздалегідь попередила Польщу про безпілотник, який впав біля кордону, - ЗМІ

Українська сторона заздалегідь повідомила польських прикордонників про безпілотний літальний апарат, який ввечері неділі перетнув кордон і впав у селі Полатичі Люблінського воєводства.

Про це повідомляє Polsat News, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає журналіст Міхал Стела, безпілотник відстежували військові системи перед перетином кордону.

Речниця Люблінської окружної прокуратури Агнешка Кенпка уточнила, що апарат впав за 300 метрів від прикордонного переходу, ймовірно не ніс зброї та мав написи кирилицею.

Напередодні, у суботу, у селі Майдан-Селець також розбився непізнаний об’єкт, ймовірно безпілотник з контрабандою, повідомляє RMF FM.

Нагадаємо, на територію Польщі неподалік від кордону з Білоруссю знову залетів невідомий об'єкт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ атакує Україну новими дронами-камікадзе "БМ-35". ВIДЕО