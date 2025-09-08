УКР
РФ атакує Україну новими дронами-камікадзе "БМ-35". ВIДЕО

Російські війська для ударів по Україні застосовують нові дрони-камікадзе БМ-35. Силам оборони вдалося перехопити відео з нового типу БпЛА.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

"Чергове відео перехоплення. БПЛА, який ми помилково довго називали Італмаз, атакує Сумську адміністрацію", - зазначив він.

За даними видання "Мілітарний", дрон має аеродинамічну схему з дельтоподібним крилом та невстановлену кількість бойової частини.

Бм-35 обладнано двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом, що розташований у носовій частині фюзеляжу. Також він має аналогову систему передачі відеосигналу, яка працює у частотному діапазоні 3,3 ГГц, та курсову камеру.

Читайте: Ударний безпілотник FP-2 для фронту представила компанія Fire Point. ФОТО

Вказаним типом БпЛА ворог не раз атакував прифронтові населені пункти. Спочатку фахівці вважали, що БМ-35 належить до сімейства дронів ZALA під назвою "Италмаз". ГУР МО не встановило тип безпілотника.

Росіяни атакують Україну новими дронами БМ-35
Фото: ГУР МО

Камеру в цій моделі не вбудовано в носовий обтічник, як у інших серій, а закріплено знизу в передній частині корпусу на гіростабілізованому підвісі. Це дозволяє вести відеотрансляцію в режимі реального часу та забезпечує дистанційне керування дроном через радіоканал.

Росіяни атакують Україну новими дронами БМ-35

Водночас відеосигнал може передаватися з помітною затримкою і тільки в зоні дії російської мережевої інфраструктури.

Читайте: БПЛА РФ влучив у житловий будинок у Сумській громаді: постраждалих немає

Автор: 

безпілотник (4823) росія (67576) дрони (5451)
Топ коментарі
+12
Є крилатий довгий "Піздун".
показати весь коментар
08.09.2025 12:55 Відповісти
+11
що там фламінго та ракети-бімба-паляниці?
показати весь коментар
08.09.2025 12:53 Відповісти
+4
наша потужна відповідь незабариться....черговий гундос буде сьогодні
показати весь коментар
08.09.2025 13:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
сподіваюсь зельоного кольору ..бо кажуть іншого кольору просто не літають
показати весь коментар
08.09.2025 13:02 Відповісти
не твоя свиняча справа!
показати весь коментар
08.09.2025 13:15 Відповісти
о..ще одну зельону гниду знудило )))
показати весь коментар
08.09.2025 13:15 Відповісти
Ці італмази вже дістали Суми.
показати весь коментар
08.09.2025 12:57 Відповісти
це сигнал россіюшке, щоб міняла тактику?
показати весь коментар
08.09.2025 13:02 Відповісти
Це щоб вас трохи просвітлити: русня і так знає, що їх дрони вивчатимуть
показати весь коментар
08.09.2025 13:08 Відповісти
Зелупа відповість вдвічі, а то і втричі більшою кількістю відосіків. Хай начуваються розбійники!
показати весь коментар
08.09.2025 13:03 Відповісти
показати весь коментар
08.09.2025 13:08 Відповісти
воно не мале, то кілограмів до 25 потягне.
показати весь коментар
08.09.2025 13:18 Відповісти
Краще б ви, хлопці, дрон перехоплювали, а не відео з нього.
показати весь коментар
08.09.2025 13:18 Відповісти
зеленський не має ні козирів ні плану дій, абсолютно нічого. то може час замінити потужного блд на військових, які знають що таке ПЕРЕМОГА.
показати весь коментар
08.09.2025 13:20 Відповісти
Козир є-плану немає.Є ще 5-6 потужних.
Отак.
показати весь коментар
08.09.2025 13:29 Відповісти
Якщо ми будемо вкладати гроші в розробку і виробництво дронів, то куди буде срати пан міндіч?
показати весь коментар
08.09.2025 13:30 Відповісти
 
 