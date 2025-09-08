РФ атакує Україну новими дронами-камікадзе "БМ-35". ВIДЕО

Російські війська для ударів по Україні застосовують нові дрони-камікадзе БМ-35. Силам оборони вдалося перехопити відео з нового типу БпЛА.

Про це повідомив фахівець із радіотехнологій, військовий Сергій Бескрестнов (Флеш), передає Цензор.НЕТ.

"Чергове відео перехоплення. БПЛА, який ми помилково довго називали Італмаз, атакує Сумську адміністрацію", - зазначив він.

За даними видання "Мілітарний", дрон має аеродинамічну схему з дельтоподібним крилом та невстановлену кількість бойової частини.

Бм-35 обладнано двотактним бензиновим двигуном DLE з тягнучим гвинтом, що розташований у носовій частині фюзеляжу. Також він має аналогову систему передачі відеосигналу, яка працює у частотному діапазоні 3,3 ГГц, та курсову камеру.

Вказаним типом БпЛА ворог не раз атакував прифронтові населені пункти. Спочатку фахівці вважали, що БМ-35 належить до сімейства дронів ZALA під назвою "Италмаз". ГУР МО не встановило тип безпілотника.

Фото: ГУР МО

Камеру в цій моделі не вбудовано в носовий обтічник, як у інших серій, а закріплено знизу в передній частині корпусу на гіростабілізованому підвісі. Це дозволяє вести відеотрансляцію в режимі реального часу та забезпечує дистанційне керування дроном через радіоканал.

Водночас відеосигнал може передаватися з помітною затримкою і тільки в зоні дії російської мережевої інфраструктури.

