Безпілотник впав на території Польщі біля кордону з Білоруссю: на ньому є написи кирилицею (оновлено)
На територію Польщі неподалік від кордону з Білоруссю знову залетів невідомий об'єкт.
Про це повідомила поліції міста Біла Підляська, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні до 22:00 до чергового Тереспільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників Прикордонної служби про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкту в районі прикордонного переходу Тереспіль у Полатичі", - йдеться в заяві.
Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
У прокуратурі Польщі заявили, що об'єкт, який впав на території країни, був дроном без вибухової частини.
"Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею", - зазначили там.
Нагадаємо, 6 вересня у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт.
Українці невічні і хочуть жити не менше вашого.
Готуйтеся, самообманюйтеся, прикупляйте іспанію-португалію.
І рахуйте, скільки ще наших чоловіків стікають потом, сечею, кров'ю в окопах.
Нічого особистого, реалії такі
Збс, нічого більше не скажеш.
В історичних питання треба один раз й назавжди поставити крапку.
А в плані начасі і неначасі. Ну от не на часі і все. Зараз треба посміхатися і записувати в блокнотік, шоб нагадати про це потім. Зараз кацапи - більш важлива проблема.
Ви ж не хочете сказати, що якшо рашка завалить літак з Трампом (чисто гіпотетично), то США просто втреться і промовчить? Чи Німеччина? Чи Франція? Тим більше Великобританія, яка навіть Елоїзича на..уй посилала.