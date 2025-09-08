УКР
Безпілотник впав на території Польщі біля кордону з Білоруссю: на ньому є написи кирилицею (оновлено)

Невідомий об’єкт знову залетів на територію Польщі

На територію Польщі неподалік від кордону з Білоруссю знову залетів невідомий об'єкт.

Про це повідомила поліції міста Біла Підляська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до 22:00 до чергового Тереспільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників Прикордонної служби про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкту в районі прикордонного переходу Тереспіль у Полатичі", - йдеться в заяві.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У прокуратурі Польщі заявили, що об'єкт, який впав на території країни, був дроном без вибухової частини.

"Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею", - зазначили там.

Нагадаємо, 6 вересня у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт.

Читайте: Польща піднімала авіацію через нічну атаку РФ по Україні

Невідомий об'єкт знову залетів на територію Польщі

безпілотник (4823) Польща (8802)
Топ коментарі
+24
Пшеки змінять памперси та заявлять що це залетів дрон з контробандним українським зерном.
08.09.2025 09:56 Відповісти
+16
Co to było? Pewnie UFO.
08.09.2025 09:53 Відповісти
+10
08.09.2025 09:54 Відповісти
Co to było? Pewnie UFO.
08.09.2025 09:53 Відповісти
Можна ще так, what is it або так, who is this, це для американців, які там надрочують
08.09.2025 10:12 Відповісти
What was that? A UFO or what?
08.09.2025 10:39 Відповісти
Оbcy Pawel odwiedzil Polske.
08.09.2025 10:21 Відповісти
08.09.2025 09:54 Відповісти
Звикайте, сусіди.
Українці невічні і хочуть жити не менше вашого.
Готуйтеся, самообманюйтеся, прикупляйте іспанію-португалію.
І рахуйте, скільки ще наших чоловіків стікають потом, сечею, кров'ю в окопах.

Нічого особистого, реалії такі
08.09.2025 10:19 Відповісти
а сечею чому?
08.09.2025 10:31 Відповісти
08.09.2025 10:49 Відповісти
Пшеки змінять памперси та заявлять що це залетів дрон з контробандним українським зерном.
08.09.2025 09:56 Відповісти
То контрабандисти зерно переправляють... Дороги ж перекрили "фермери")
08.09.2025 09:58 Відповісти
Дивно - і шо перекриття кордонів "фєрмєрами " не помогло?
08.09.2025 09:59 Відповісти
В них рольники..
08.09.2025 10:17 Відповісти
Мішок зерна пшекам в гузно. Будують східний шіт, тобто щит і не здатні ідентифікувати зальотні об'єкти.
08.09.2025 10:01 Відповісти
Класний взагалі-то щит із тіл українців.
Збс, нічого більше не скажеш.
08.09.2025 10:21 Відповісти
Шахед з мішком пшениці
08.09.2025 10:03 Відповісти
Курва, Ярку, я пєрдолю ! Алярм !
08.09.2025 10:03 Відповісти
Зашибісь яка в НАТО ПВО. Вже котрий раз до них залітає НЛО. І ще вони щось про гарантії безпеки будуть нам втирати. Да вони до 2022 року говорили що на Україну напали зелені чоловічки. З такими гарантами і ворогів не потрібно
08.09.2025 10:03 Відповісти
Кондом надутий гелієм...мабуть до своїх завітав..
08.09.2025 10:04 Відповісти
Скоріше б вже ,,невідоми о'єкти" їм на голову ,,приземлились"!
08.09.2025 10:04 Відповісти
Так вже ж вбило двох польских колгоспників ракетою. Але рішили замять, а то ***** нападзьот
08.09.2025 10:11 Відповісти
На Україну спихнули.
08.09.2025 11:06 Відповісти
кацапы звезду забыли нарисовать?
08.09.2025 10:07 Відповісти
Об'єкт, який не можна називати... щоб сміливому польському обивателю не було так страшно...
08.09.2025 10:07 Відповісти
нам потрібен "Казус Бульби", щоб втягнути Пільшу у війну. Це недароботка Буданги
08.09.2025 10:08 Відповісти
Якшо пшеки не те шо не "втягнулися в війну" після вбивства їх верхівки, а навіть занепокоєння не висказали, то я навіть не знаю шо треба Будаезі зробити, шоб їх спровокувати. Начепити будьоновку і почати пшекорозмовляючих немовлят на головній площі Кракова різати? Так побачать будьоновку і скажуть "то невідомий обʼєкт".
08.09.2025 10:13 Відповісти
Значить та верхівка була верхівкою в кавичках, раз всім пох. А от валЫнская гризня, то інша справа. Носяться з тою різаниною, як кацапи з дєвятамая. Дбл бл
08.09.2025 10:19 Відповісти
А про березу картузьку - на неї в них провал у пам'яті, а наші сцуть нагадати..
08.09.2025 10:21 Відповісти
І правильно роблять, шо не нагадують. Зараз не час для помномаштабного срача з пшеками.
08.09.2025 10:24 Відповісти
Ну то об нас постійно будуть ноги витирати - бо постійно неначасі..

В історичних питання треба один раз й назавжди поставити крапку.
08.09.2025 10:27 Відповісти
В тому питанні вже поставили крапку. Було взаємне примирення, Кучма з якимось пшеком встановлювали памʼятника і всякі урочисточті проводили. Це встарі пшеки вирішили що недотанцювали на кістках.
А в плані начасі і неначасі. Ну от не на часі і все. Зараз треба посміхатися і записувати в блокнотік, шоб нагадати про це потім. Зараз кацапи - більш важлива проблема.
08.09.2025 10:30 Відповісти
Так то вони свій нарід відволікають від ******** реалій..то як кацапи з фото на палках..
08.09.2025 10:46 Відповісти
Або це в них таке бачення збереження Польщі. Щоб не було війни, треба не сваритися з РФ. А щоб не сваритися з РФ, треба не підтримувати Україну (по-справжньому, саме тому всі європейці й не роблять нічого суттєвого). А щоб "продати" своєму населенню непідтримку України, треба поступово сформувати до неї негативне ставлення, чи хоча б охолодити позитивне. В кожного свій інтерес, за власну країну можна дбати по-різному.
08.09.2025 10:57 Відповісти
Ну так тим більше не треба за це сратися прямо зараз.
08.09.2025 10:59 Відповісти
Ну дик ви порівняли. Президент Польщі з депутатами і міністрами і якісь нікому не відомі пшеки, які самі винуваті. Звичайно нікому не відомі пшеки важливіші!
08.09.2025 10:23 Відповісти
З цього можна зробити висновок, що в любій демократії народ ненавидить владу, а політичні опонети тим більше
08.09.2025 10:24 Відповісти
Нє-нє-нє. "Він звичайно сукін син, але це наш сукін син" (С)
Ви ж не хочете сказати, що якшо рашка завалить літак з Трампом (чисто гіпотетично), то США просто втреться і промовчить? Чи Німеччина? Чи Франція? Тим більше Великобританія, яка навіть Елоїзича на..уй посилала.
08.09.2025 10:27 Відповісти
Ну якби шось с Урсулой Фон де Лялей щось сталося, коли відказали гпс навігатори в літаку, то крім занепокоєності щось би сталося?
08.09.2025 10:32 Відповісти
на 100% не взнаємо поки вона не ляпнеться. Але думаю вже не довго чекати.
08.09.2025 10:58 Відповісти
Так вони ж ще літають під той смолєнск - память ж типу..
08.09.2025 10:19 Відповісти
НАТО в воскресенье отдыхает ...
08.09.2025 10:10 Відповісти
Матка боска! Азохенвей!
08.09.2025 10:10 Відповісти
А де оті польські фермери? Чому кордон не блокують від ціх "невідомих" хераній яки перетинають кордон? Де вони?
08.09.2025 10:15 Відповісти
прощупують пшеків на ссикливість, пшеки провалюють перевірку, скоро будуть зелені чоловічки перевіряти.
08.09.2025 10:19 Відповісти
Ми нє знаєм,что ето такоє. Єслі би ми зналі что ето такоє-ми нє знаєм,что ето такоє.
08.09.2025 10:32 Відповісти
Бідні поляки, їм доведеться ще довго терпіти такі періодичні залітання. Але рано чи пізно все скінчиться.
08.09.2025 10:35 Відповісти
вони молилися щоб невідомий об*єкт повернувся в Україну
08.09.2025 10:37 Відповісти
В 39ом примерное такие же неизвестные объекты оккупировали Польшу. Но виноваты нацисты да....))
08.09.2025 10:59 Відповісти
А хто?
08.09.2025 11:06 Відповісти
пшеки де 5..та поправка? Сцикуни!!!
08.09.2025 11:10 Відповісти
 
 