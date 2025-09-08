Безпілотник впав на території Польщі біля кордону з Білоруссю: на ньому є написи кирилицею (оновлено)

На територію Польщі неподалік від кордону з Білоруссю знову залетів невідомий об'єкт.

Про це повідомила поліції міста Біла Підляська, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні до 22:00 до чергового Тереспільського відділення поліції надійшло повідомлення від співробітників Прикордонної служби про виявлення уламків непізнаного літаючого об'єкту в районі прикордонного переходу Тереспіль у Полатичі", - йдеться в заяві.

Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

У прокуратурі Польщі заявили, що об'єкт, який впав на території країни, був дроном без вибухової частини.

"Безпілотник впав за 300 м від прикордонного переходу, він, ймовірно, був неозброєний і мав написи кирилицею", - зазначили там.

Нагадаємо, 6 вересня у селі Майдан-Селець у Люблінському воєводстві за 50 км від польсько-українського кордону, розбився невідомий обʼєкт.

