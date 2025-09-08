Беспилотник упал на территории Польши у границы с Беларусью: на нем есть надписи кириллицей (обновлено)
На территорию Польши неподалеку от границы с Беларусью снова залетел неизвестный объект.
Об этом сообщила полиция города Белая Подляска, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня до 22:00 к дежурному Тереспольского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников Пограничной службы об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в районе пограничного перехода Тересполь в Полатиче", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.
В прокуратуре Польши заявили, что упавший на территории страны объект был дроном без взрывной части.
"Беспилотник упал в 300 м от пограничного перехода, он, вероятно, был невооружен и имел надписи кириллицей", - отметили там.
Напомним, 6 сентября в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве в 50 км от польско-украинской границы, разбился неизвестный объект.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Українці невічні і хочуть жити не менше вашого.
Готуйтеся, самообманюйтеся, прикупляйте іспанію-португалію.
І рахуйте, скільки ще наших чоловіків стікають потом, сечею, кров'ю в окопах.
Нічого особистого, реалії такі
velvetsarcasm
Реєстрація: 26.06.2025
Збс, нічого більше не скажеш.
В історичних питання треба один раз й назавжди поставити крапку.
А в плані начасі і неначасі. Ну от не на часі і все. Зараз треба посміхатися і записувати в блокнотік, шоб нагадати про це потім. Зараз кацапи - більш важлива проблема.
Ви ж не хочете сказати, що якшо рашка завалить літак з Трампом (чисто гіпотетично), то США просто втреться і промовчить? Чи Німеччина? Чи Франція? Тим більше Великобританія, яка навіть Елоїзича на..уй посилала.