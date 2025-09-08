Беспилотник упал на территории Польши у границы с Беларусью: на нем есть надписи кириллицей (обновлено)

На территорию Польши неподалеку от границы с Беларусью снова залетел неизвестный объект.

Об этом сообщила полиция города Белая Подляска, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня до 22:00 к дежурному Тереспольского отделения полиции поступило сообщение от сотрудников Пограничной службы об обнаружении обломков неопознанного летающего объекта в районе пограничного перехода Тересполь в Полатиче", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в результате инцидента никто не пострадал.

В прокуратуре Польши заявили, что упавший на территории страны объект был дроном без взрывной части.

"Беспилотник упал в 300 м от пограничного перехода, он, вероятно, был невооружен и имел надписи кириллицей", - отметили там.

Напомним, 6 сентября в селе Майдан-Селец в Люблинском воеводстве в 50 км от польско-украинской границы, разбился неизвестный объект.

