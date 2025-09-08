РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10437 посетителей онлайн
Новости Атаки беспилотников
8 763 20

РФ атакует Украину новыми дронами-камикадзе "БМ-35". ВИДЕО

Российские войска для ударов по Украине применяют новые дроны-камикадзе БМ-35. Силам обороны удалось перехватить видео с нового типа БпЛА.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

"Очередное видео перехвата. БПЛА который мы ошибочно долго называли Италмас атакует Сумскую администрацию", - отметил он.

По данным издания "Милитарный", дрон имеет аэродинамическую схему с дельтовидным крылом и неустановленное количество боевой части.

БМ-35 оборудован двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом, который расположен в носовой части фюзеляжа. Также он имеет аналоговую систему передачи видеосигнала, которая работает в частотном диапазоне 3,3 ГГц, и курсовую камеру.

Читайте: Ударный беспилотник FP-2 для фронта представила компания Fire Point. ФОТО

Указанным типом БпЛА враг не раз атаковал прифронтовые населенные пункты. Сначала специалисты считали, что БМ-35 принадлежит к семейству дронов ZALA под названием "Италмаз". ГУР МО не установило тип беспилотника.

Россияне атакуют Украину новыми дронами БМ-35
Фото: ГУР МО

Камера в этой модели не встроена в носовой обтекатель, как у других серий, а закреплена снизу в передней части корпуса на гиростабилизированном подвесе. Это позволяет вести видеотрансляцию в режиме реального времени и обеспечивает дистанционное управление дроном через радиоканал.

Россияне атакуют Украину новыми дронами БМ-35

При этом видеосигнал может передаваться с заметной задержкой и только в зоне действия российской сетевой инфраструктуры.

Читайте: БПЛА РФ попал в жилой дом в Сумской общине: пострадавших нет

Автор: 

беспилотник (4208) россия (97105) дроны (4572)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
що там фламінго та ракети-бімба-паляниці?
показать весь комментарий
08.09.2025 12:53 Ответить
+11
наша потужна відповідь незабариться....черговий гундос буде сьогодні
показать весь комментарий
08.09.2025 13:01 Ответить
+9
Якщо ми будемо вкладати гроші в розробку і виробництво дронів, то куди буде срати пан міндіч?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
що там фламінго та ракети-бімба-паляниці?
показать весь комментарий
08.09.2025 12:53 Ответить
сподіваюсь зельоного кольору ..бо кажуть іншого кольору просто не літають
показать весь комментарий
08.09.2025 13:02 Ответить
Не довгий, а гундосий...
показать весь комментарий
08.09.2025 14:49 Ответить
не твоя свиняча справа!
показать весь комментарий
08.09.2025 13:15 Ответить
о..ще одну зельону гниду знудило )))
показать весь комментарий
08.09.2025 13:15 Ответить
Ці італмази вже дістали Суми.
показать весь комментарий
08.09.2025 12:57 Ответить
наша потужна відповідь незабариться....черговий гундос буде сьогодні
показать весь комментарий
08.09.2025 13:01 Ответить
це сигнал россіюшке, щоб міняла тактику?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:02 Ответить
Це щоб вас трохи просвітлити: русня і так знає, що їх дрони вивчатимуть
показать весь комментарий
08.09.2025 13:08 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 13:08 Ответить
воно не мале, то кілограмів до 25 потягне.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:18 Ответить
Краще б ви, хлопці, дрон перехоплювали, а не відео з нього.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:18 Ответить
зеленський не має ні козирів ні плану дій, абсолютно нічого. то може час замінити потужного блд на військових, які знають що таке ПЕРЕМОГА.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:20 Ответить
Козир є-плану немає.Є ще 5-6 потужних.
Отак.
показать весь комментарий
08.09.2025 13:29 Ответить
Так, замінюйте потужного.
показать весь комментарий
08.09.2025 14:23 Ответить
Вон в Аргентині в свій час війскові пришли до влади. Мало того що там повний звіздєц почався з корупцією і економікою (про СМІ взагалі мовчу), то вони ще програли єдину війну за Фолклендські острова! Ідея з вісковими дурна, це дуже нееффективна машина, особливо в нас, де посуті 90% совкові правила залишилися...
показать весь комментарий
08.09.2025 15:19 Ответить
Якщо ми будемо вкладати гроші в розробку і виробництво дронів, то куди буде срати пан міндіч?
показать весь комментарий
08.09.2025 13:30 Ответить
 
 