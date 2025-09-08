РФ атакует Украину новыми дронами-камикадзе "БМ-35". ВИДЕО

Российские войска для ударов по Украине применяют новые дроны-камикадзе БМ-35. Силам обороны удалось перехватить видео с нового типа БпЛА.

Об этом сообщил специалист по радиотехнологиям, военный Сергей Бескрестнов (Флеш), передает Цензор.НЕТ.

"Очередное видео перехвата. БПЛА который мы ошибочно долго называли Италмас атакует Сумскую администрацию", - отметил он.

По данным издания "Милитарный", дрон имеет аэродинамическую схему с дельтовидным крылом и неустановленное количество боевой части.

БМ-35 оборудован двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом, который расположен в носовой части фюзеляжа. Также он имеет аналоговую систему передачи видеосигнала, которая работает в частотном диапазоне 3,3 ГГц, и курсовую камеру.

Указанным типом БпЛА враг не раз атаковал прифронтовые населенные пункты. Сначала специалисты считали, что БМ-35 принадлежит к семейству дронов ZALA под названием "Италмаз". ГУР МО не установило тип беспилотника.

Фото: ГУР МО

Камера в этой модели не встроена в носовой обтекатель, как у других серий, а закреплена снизу в передней части корпуса на гиростабилизированном подвесе. Это позволяет вести видеотрансляцию в режиме реального времени и обеспечивает дистанционное управление дроном через радиоканал.

При этом видеосигнал может передаваться с заметной задержкой и только в зоне действия российской сетевой инфраструктуры.

