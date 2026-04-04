Неизвестный беспилотник нашли в Польше

Польские спецслужбы идентифицируют беспилотник, найденный в Опольском воеводстве

В пятницу, 3 апреля, в Опольском воеводстве Польши турист обнаружил в лесу неизвестный беспилотник. Полиция оцепила территорию и выясняет происхождение дрона.

Об этом сообщило польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Происхождение дрона устанавливается 

"Все меры принимаются в соответствии с действующими процедурами. В настоящее время продолжаются усилия по установлению происхождения и владельца найденного дрона", - сообщила полиция Опольского воеводства.

В полиции также отметили, что по предварительным выводам, "это не дрон, который используется для явных военных целей, хотя это и не игрушка".

"В соответствии с процедурами, мы сейчас проводим меры по установлению владельца устройства", - сообщила пресс-секретарь полиции воеводства Агнешка Жилка.

К операции также привлечены государственная пожарная служба Польши и антитеррористическое подразделение полиции.

Напомним, что 16 марта сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили обломки неизвестного летающего объекта

Як би тобі пощастило,
Моїй Польші.
Завтра ми йдемо витрачати все, проти підерашії,
Всі твої гроші разом.
04.04.2026 01:24 Ответить
всі служби Опольського воєводства у повному складі виїхали подивитись на того дрона. Потім будуть шукати власника. Мабуть хочуть повернути.
04.04.2026 05:33 Ответить
Колись на моїй вулиці знайшли крадене авто. Вся міліція приїхала порадіти. Пів дня тішились. Усе начальство любувалось.
04.04.2026 09:02 Ответить
Як українські запаморочені Ребами росії так миттю ідентифікують, а як інші, " невідомі" пів року розбираються, потім щось невнятне пробурмочать про зв'язок з росією, і він туди не летів, і взагалі що уважно за цим спостерігають.
04.04.2026 09:11 Ответить
Покажіть фото безпилотника й Україна скаже чий він. Ні вони будуть довго розбиратися..... з'ясовувати а потім виявиться що "дуже схвильовані та стурбовані" .
04.04.2026 09:53 Ответить
 
 