Неизвестный беспилотник нашли в Польше
В пятницу, 3 апреля, в Опольском воеводстве Польши турист обнаружил в лесу неизвестный беспилотник. Полиция оцепила территорию и выясняет происхождение дрона.
Об этом сообщило польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.
Происхождение дрона устанавливается
"Все меры принимаются в соответствии с действующими процедурами. В настоящее время продолжаются усилия по установлению происхождения и владельца найденного дрона", - сообщила полиция Опольского воеводства.
В полиции также отметили, что по предварительным выводам, "это не дрон, который используется для явных военных целей, хотя это и не игрушка".
"В соответствии с процедурами, мы сейчас проводим меры по установлению владельца устройства", - сообщила пресс-секретарь полиции воеводства Агнешка Жилка.
К операции также привлечены государственная пожарная служба Польши и антитеррористическое подразделение полиции.
Дроны в Польше
Напомним, что 16 марта сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили обломки неизвестного летающего объекта.
