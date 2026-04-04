Неизвестный беспилотник нашли в Польше

В пятницу, 3 апреля, в Опольском воеводстве Польши турист обнаружил в лесу неизвестный беспилотник. Полиция оцепила территорию и выясняет происхождение дрона.

Об этом сообщило польское издание RMF24, информирует Цензор.НЕТ.

Происхождение дрона устанавливается

"Все меры принимаются в соответствии с действующими процедурами. В настоящее время продолжаются усилия по установлению происхождения и владельца найденного дрона", - сообщила полиция Опольского воеводства.

В полиции также отметили, что по предварительным выводам, "это не дрон, который используется для явных военных целей, хотя это и не игрушка".

"В соответствии с процедурами, мы сейчас проводим меры по установлению владельца устройства", - сообщила пресс-секретарь полиции воеводства Агнешка Жилка.

К операции также привлечены государственная пожарная служба Польши и антитеррористическое подразделение полиции.

Напомним, что 16 марта сообщалось, что в Люблинском воеводстве Польши правоохранители обнаружили обломки неизвестного летающего объекта.

