РФ втретє за тиждень вдарила поблизу кордону з Польщею: Москва продовжує ескалацію, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував чергову атаку Росії поблизу пункту пропуску в Ягодині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС.

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РФ продовжує ескалацію

"Втретє лише за один тиждень Росія атакувала район поблизу українського пункту пропуску з Польщею в Ягодині.

Москва продовжує ескалацію. Ми маємо забезпечити, щоб ціна для Росії зростала щодня. Кожен новий акт російського терору має позбавляти Росію дедалі більшої кількості засобів для продовження агресії, водночас надаючи Україні більше можливостей для захисту", - зазначив міністр.

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Відповідь на дії РФ

Сибіга наголосив, що практичними відповідями, які Москва має побачити, повинні стати посилення протиповітряної оборони України, жорсткіші санкції та посилення тиску на російську військову машину.

"Росія має зрозуміти: ескалація не змушує вагатися. Вона тягне за собою наслідки", - додав він.

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