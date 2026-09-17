Дрон впав поблизу польського кордону, пролунав сильний вибух, - Туск

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що сьогодні, 17 вересня, поблизу польського кордону у Волинській області впав російський дрон.

Про повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RMF FM.

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Що відомо

"Я отримав чергове повідомлення, що російська атака на західну частину України завершився. Дуже близько до польського кордону, неподалік Дорогуська, імовірно, було атаковано ще одну АЗС. Пролунав дуже потужний вибух. Наші літаки піднялися в повітря. Це 17 вересня є винятковим днем, у тому числі з точки зору сьогоднішньої безпеки", – сказав Туск.

Своєю чергою, речник Оперативного командування Збройних сил Польщі підполковник Яцек Горишевський повідомив, що за 4 км від польсько-українського кордону, найімовірніше, впав або був збитий дрон.

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Оскільки це був реактивний дрон, що швидко наближався до польського кордону, були підняті винищувачі.

"Ми ще перевіряємо записи наших систем, але маємо перші ознаки того, що (дрон) найімовірніше влучив у ціль або був збитий за 4 км з іншого боку кордону, на українській стороні", – зазначив Горишевський.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що Польща задіяла військову авіацію на тлі російських ударів із застосуванням реактивних безпілотників по західних областях України. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки країни також перевели у стан готовності.