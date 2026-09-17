Польща підняла військову авіацію через російську атаку на захід України: ППО та системи радіолокації приведені у готовність

Польща задіяла військову авіацію на тлі російських ударів із застосуванням реактивних безпілотників по західних областях України. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки країни також перевели у стан готовності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило Оперативне командування Збройних сил Польщі.

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За інформацією польських військових, у зв'язку з російською атакою в повітряному просторі Польщі розпочалася операція військової авіації. Для реагування також активували необхідні сили та засоби, які перебувають у розпорядженні Повітряних сил.

"У зв'язку з ударами, завданими Російською Федерацією з використанням реактивних безпілотних літальних апаратів по західній території України, у повітряному просторі Польщі розпочалися операції військової авіації", – йдеться у повідомленні командування.

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У польській армії наголосили, що вжиті заходи мають превентивний характер і спрямовані на гарантування безпеки та захист повітряного простору країни.

Оперативне командування продовжує стежити за ситуацією, а залучені сили та засоби залишаються готовими до негайного реагування.

Росія 17 вересня здійснила комбіновану повітряну атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів та 157 безпілотників. Удари та їхні наслідки зафіксували в низці регіонів України.

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