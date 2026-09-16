Польща підняла авіацію та закрила аеропорти через атаку РФ на захід України
Вранці 16 вересня у Польщі підняли в повітря військову авіацію та призупинили роботу аеропортів Жешува й Любліна на тлі російської атаки по західних областях України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє RMF24.
Близько 08:00 Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило про підвищення готовності через присутність російських ударних безпілотників у західних областях України.
У повітря підняли польську авіацію, а наземні засоби протиповітряної оборони перевели у режим підвищеної готовності.
Невдовзі після 08:00 повітряну тривогу оголосили в частинах Підкарпатського та Люблінського воєводств. Вона, зокрема, охопила прикордонні райони поблизу Пшемисля, Жешува та Любліна.
Призупинили роботу двох аеропортів
На тлі повітряної загрози тимчасово призупинили роботу аеропортів у Любліні та Жешуві.
Рішення ухвалили через триваючу російську повітряну атаку по території західної України.
Українські Повітряні сили незадовго до 08:00 повідомляли про рух російських реактивних безпілотників у напрямку західних областей. Один із таких безпілотників фіксували поблизу Ковеля.
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