Польша подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атаки РФ на запад Украины
Утром 16 сентября в Польше подняли в воздух военную авиацию и приостановили работу аэропортов Жешува и Люблина на фоне российского нападения на западные области Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает RMF24.
Около 08:00 Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о повышении готовности из-за присутствия российских ударных беспилотников в западных областях Украины.
В воздух подняли польскую авиацию, а наземные средства противовоздушной обороны перевели в режим повышенной готовности.
Вскоре после 08:00 воздушную тревогу объявили в частях Подкарпатского и Люблинского воеводств. Она, в частности, охватила приграничные районы вблизи Пшемысля, Жешува и Люблина.
Приостановили работу двух аэропортов
На фоне воздушной угрозы временно приостановили работу аэропортов в Люблине и Жешуве.
Решение было принято из-за продолжающейся российской воздушной атаки на территорию западной Украины.
Украинские Воздушные силы незадолго до 08:00 сообщали о движении российских реактивных беспилотников в направлении западных областей. Один из таких беспилотников был зафиксирован вблизи Ковеля.
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