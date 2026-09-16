Найденный в Польше дрон не имел боевой части, - Косиняк-Камыш

Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что найденный на побережье Балтийского моря беспилотник может быть новой моделью российского дрона Gerbera.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.

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Польские специалисты исследуют найденный дрон

Беспилотник нашли на пляже в Русиново недалеко от Ярославца в Западно-Поморском воеводстве. Дрон находится в хорошем техническом состоянии. Это позволит польским специалистам подробно изучить его конструкцию и использованные технологические решения.

По словам Косиняка-Камыша, все больше данных свидетельствует о том, что беспилотник может быть новой моделью российского дрона типа Gerbera.

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Министр национальной обороны Польши также отметил, что аппарат может быть более совершенным, чем беспилотники, которые польские службы исследовали ранее.

Проведенные химиками исследования не выявили радиационной, химической или биологической угрозы. В настоящее время специалисты проверяют беспилотник на наличие взрывчатых и пиротехнических веществ.

По предварительным данным, боевой части у дрона не было. В то же время он мог содержать небольшое количество взрывчатого вещества для самоуничтожения в случае угрозы захвата.

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В Польше пока не делают окончательных выводов

Косиняк-Камыш подчеркнул, что на данный момент нет признаков того, что беспилотник намеренно направили в сторону Польши.

"Окончательные выводы относительно его типа, происхождения, назначения и обстоятельств, при которых он оказался на польском побережье, можно будет сделать после завершения исследований", — отметил министр.

Дрон взяли под охрану после обнаружения и приступили к его изучению.

Ранее сообщалось, что польское правительство приняло решение усилить безопасность пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России.

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