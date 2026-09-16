Найденный в Польше дрон не имел боевой части, - Косиняк-Камыш
Вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что найденный на побережье Балтийского моря беспилотник может быть новой моделью российского дрона Gerbera.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF24.
Польские специалисты исследуют найденный дрон
Беспилотник нашли на пляже в Русиново недалеко от Ярославца в Западно-Поморском воеводстве. Дрон находится в хорошем техническом состоянии. Это позволит польским специалистам подробно изучить его конструкцию и использованные технологические решения.
По словам Косиняка-Камыша, все больше данных свидетельствует о том, что беспилотник может быть новой моделью российского дрона типа Gerbera.
Министр национальной обороны Польши также отметил, что аппарат может быть более совершенным, чем беспилотники, которые польские службы исследовали ранее.
Проведенные химиками исследования не выявили радиационной, химической или биологической угрозы. В настоящее время специалисты проверяют беспилотник на наличие взрывчатых и пиротехнических веществ.
По предварительным данным, боевой части у дрона не было. В то же время он мог содержать небольшое количество взрывчатого вещества для самоуничтожения в случае угрозы захвата.
В Польше пока не делают окончательных выводов
Косиняк-Камыш подчеркнул, что на данный момент нет признаков того, что беспилотник намеренно направили в сторону Польши.
"Окончательные выводы относительно его типа, происхождения, назначения и обстоятельств, при которых он оказался на польском побережье, можно будет сделать после завершения исследований", — отметил министр.
Дрон взяли под охрану после обнаружения и приступили к его изучению.
Ранее сообщалось, что польское правительство приняло решение усилить безопасность пунктов пропуска на границе с Украиной из-за угрозы со стороны России.
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