В Кремле пригрозили уничтожить Польшу "за 2–3 дня" после заявления Сикорского об РФ

Помощник диктатора РФ Николай Патрушев пригрозил, что Польша перестанет существовать как государство через несколько дней, если вступит в войну против России. Так он ответил на заявление польского министра иностранных дел Радослава Сикорского о военном превосходстве Варшавы.

Об этом Патрушев сказал в интервью российской газете "Аргументы и факты", передает Цензор.НЕТ.

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Новая угроза Кремля

"В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь арсенал имеющихся у нее сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование за два-три дня", - заявил Патрушев.

Он добавил, что Сикорский"явно дилетантски оценивает военную мощь РФ" и не хочет понимать, что во время "специальной военной операции" российские вооруженные силы якобы не используют весь свой потенциал. По его словам, в Варшаве "не хотят слышать" слова Путина о якобы отсутствии угрозы со стороны России.

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Контекст: заявление Сикорского

На днях глава МИД Польши Радослав Сикорский во время конференции "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве заявил, что если бы Россия напала на Польшу и Варшава перешла к решительным действиям, РФ быстро разгромили бы.

По его словам, Польша имеет преимущество над Россией в воздухе, и если украинские удары за шесть месяцев вывели из строя половину российских нефтеперерабатывающих мощностей, то Польша могла бы сделать это за шесть недель.

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