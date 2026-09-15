У Кремлі пригрозили знищити Польщу "за 2-3 дні" після заяви Сікорського про РФ

Помічник диктатора РФ Микола Патрушев пригрозив, що Польща припинить своє існування як держава за кілька днів, якщо вступить у війну проти Росії. Так він відповів на заяву польського міністра закордонних справ Радослава Сікорського про військову перевагу Варшави.

Про це Патрушев сказав в інтерв'ю російській газеті "Аргументы и факты", передає Цензор.НЕТ.

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Нова погроза Кремля

"У разі вступу Польщі у військові дії проти Росії наша країна застосує весь арсенал наявних у неї сил і коштів, і польська державність припинить своє існування за два-три дні", — заявив Патрушев.

Він додав, що Сікорський "явно по-дилетантськи оцінює військову міць РФ" та не хоче розуміти, що під час "спеціальної військової операції" російські збройні сили нібито не використовують весь свій потенціал. За його словами, у Варшаві "не хочуть чути" слова Путіна про начебто відсутність загрози з боку Росії.

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Контекст: заява Сікорського

Днями глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час конференції "Ялтинська європейська стратегія" у Києві заявив, що якби Росія напала на Польщу і Варшава перейшла до рішучих дій, РФ швидко розгромили б.

За його словами, Польща має перевагу над Росією в повітрі, і якщо українські удари за шість місяців вивели з ладу половину російських нафтопереробних потужностей, то Польща могла б зробити це за шість тижнів.

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