Знайдений у Польщі дрон не мав бойової частини, - Косіняк-Камиш

Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що знайдений на узбережжі Балтійського моря безпілотник може бути новою моделлю російського дрона Gerbera.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

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Польські фахівці досліджують знайдений дрон

Безпілотник знайшли на пляжі в Русіново поблизу Ярославця у Західнопоморському воєводстві. Дрон перебуває у хорошому технічному стані. Це дозволить польським фахівцям детально вивчити його конструкцію та використані технологічні рішення.

За словами Косіняка-Камиша, дедалі більше даних свідчить про те, що безпілотник може бути новою моделлю російського дрона типу Gerbera.

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Міністр національної оборони Польщі також зазначив, що апарат може бути більш досконалим за безпілотники, які польські служби досліджували раніше.

Проведені хіміками дослідження не виявили радіаційної, хімічної або біологічної загрози. Наразі фахівці перевіряють безпілотник на наявність вибухових та піротехнічних речовин.

За попередніми даними, бойової частини дрон не мав. Водночас він міг містити невелику кількість вибухової речовини для самознищення у разі загрози захоплення.

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У Польщі поки не роблять остаточних висновків

Косіняк-Камиш наголосив, що наразі немає ознак того, що безпілотник навмисно спрямували в бік Польщі.

"Остаточні висновки щодо його типу, походження, призначення та обставин, за яких він опинився на польському узбережжі, можна буде зробити після завершення досліджень", — зазначив міністр.

Дрон взяли під охорону після виявлення та розпочали його вивчення.

Раніше повідомлялося, що польський уряд ухвалив рішення посилити безпеку пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку Росії.

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