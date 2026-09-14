Польща ремонтує пункт пропуску "Шегині – Медика": автобуси з України направлятимуть через інші КПП

На польській стороні пункту пропуску "Шегині – Медика" з 20 вересня розпочнуться ремонтні роботи, через що зміниться організація автобусного руху. Автобуси з України до Польщі тимчасово перенаправлятимуть на інші пункти пропуску.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.

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Автобуси направлятимуть через три інші пункти пропуску

На час ремонту автобуси, які прямують з України до Польщі, не курсуватимуть через "Шегині – Медика". Для них визначили три альтернативні пункти пропуску: "Смільниця – Кросценко", "Нижанковичі – Мальховіце" та "Краківець – Корчова".

За інформацією польської сторони, такий порядок руху діятиме орієнтовно до листопада 2027 року.

Для регулярних автобусних маршрутів, у схемах яких передбачено перетин кордону через "Шегині – Медика", буде доступна реєстрація в єЧерзі для проїзду через визначені альтернативні пункти.

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Перевізників просять врахувати зміни з 20 вересня

У Мінінфраструктури зазначили, що це дасть змогу перевізникам продовжувати регулярні рейси з урахуванням тимчасової зміни організації руху.

"Просимо перевізників, які здійснюють регулярні та нерегулярні автобусні перевезення до Польщі, врахувати нову організацію руху під час планування маршрутів з 20 вересня", – підкреслили у відомстві.

Зміни стосуватимуться автобусного руху через українсько-польський кордон на період проведення ремонтних робіт.

Раніше речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що під час російських атак роботу пунктів пропуску через державний кордон України призупиняють задля безпеки людей. Це стосується всіх напрямків.

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