Що робити під час тривоги на кордоні: поради прикордонників

Фото: ДПСУ

Під час російських атак роботу пунктів пропуску через державний кордон України призупиняють задля безпеки людей. Це стосується всіх напрямків, а не лише кордону з Молдовою чи Польщею.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив в ефірі телебачення.

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Під час атак людей виводять із пунктів пропуску

За словами Демченка, під час ворожих атак пропускні операції на різних ділянках кордону припиняються. Це роблять, щоб убезпечити життя та здоров’я людей і не допустити скупчення у пунктах пропуску.

Прикордонні наряди намагаються якомога швидше вивести людей за межі пунктів пропуску та розосередити їх. За можливості громадянам надають місця, де вони можуть безпечно перебувати під час атаки.

Речник зазначив, що після завершення небезпеки всі контрольні служби та державні органи працюють над якнайшвидшим відновленням роботи пунктів пропуску, якщо вони зазнали пошкоджень.

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Пошкоджені пункти пропуску намагаються швидко відновити

Демченко наголосив, що навіть після руйнувань прикордонну інфраструктуру намагаються якомога швидше забезпечити необхідними технічними засобами та мобільними конструкціями.

"Всі працюють на те, щоб пункти пропуску, навіть попри руйнування, були максимально швидко забезпечені необхідними технічними засобами", - наголосили в ДПСУ.

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За словами речника, відновлення роботи пунктів пропуску важливе для перевезення товарів в Україну та з України, а також для перетину кордону людьми.

Водночас призупинення роботи одного напрямку може збільшити навантаження на сусідні пункти пропуску. Через це там можуть виникати черги та скупчення людей.

Демченко також закликав громадян враховувати небезпеку для прикордонної інфраструктури під час повітряних атак.

Він зазначив, що під час повітряної тривоги людям краще не перебувати безпосередньо біля пунктів пропуску. Громадянам, які перебувають у напрямку кордону, радять залишити цю територію та повернутися після завершення тривоги і поновлення пропускних операцій.