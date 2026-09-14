Росія створила нову військову базу для запуску реактивних дронів "Герань" по Україні, - Telegraph

Росія лише за кілька місяців побудувала в Орловській області нову військову базу для запуску реактивних дронів типу "Герань" по Україні. Супутникові знімки свідчать, що об'єкт розташований поблизу села Цимбулова та вже став одним із ключових елементів російської кампанії ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Telegraph.

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Створення бази

На початку 2026 року на порожньому сільськогосподарському полі поблизу Цимбулови з'явилися перші фундаменти для пускових майданчиків. Через місяць там встановили ще 10 таких конструкцій, а до серпня кількість пускових установок зросла до 16.

Станом на серпень на базі понад 100 дронів, готових до запуску по Україні, зберігалися просто неба. Також там встановили майже 100 сонячних панелей, щоб база могла працювати автономно у разі відключень електроенергії.

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База розташована приблизно за 175 км від українського кордону. Це зручна відстань для запуску дронів у напрямку Києва та центральних областей України.

Супутникові знімки вказують, що її побудували спеціально для розміщення реактивних "Гераней" — їхні пускові рейки довші за ті, що використовуються для старіших моделей.

Чи можливо знищити?

Наприкінці серпня Україна завдала удару по Цимбулові. Супутникові знімки після атаки показали пошкодження однієї з пускових установок і прилеглої зони зберігання, а також пожежі на території бази.

Дослідник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Роберт Толласт зазначив, що концентрація сотень дронів на одному об'єкті створює для Росії вразливість. Підготовка великої кількості безпілотників до запуску потребує заправлення, озброєння та розміщення на пускових рейках, що робить процес помітним для супутникової розвідки.

Фото: Російська база в Орловській області / Vantor The Telegraph

За його словами, звичайні дронові атаки навряд чи здатні знищити базу такого масштабу, але крилата ракета може завдати їй значної шкоди.

За два роки Росія перетворила свою дронову кампанію з повільної та відносно легкої для збиття загрози на швидшу зброю, яку важче перехопити. База в Цимбулові є частиною цієї трансформації.

Довідка

"Герань-5", найбільший дрон у цій родині й саме той, який запускають із Цимбулова, несе бойову частину вагою 90 кілограмів. Він може долати до 1000 кілометрів і розвивати швидкість до 600 кілометрів на годину. Менший "Герань-4" повільніший, але теж здатний розганятися до 450 кілометрів на годину.

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