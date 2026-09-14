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Новини Санкції проти Росії
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Санкції Євросоюзу проти Росії продовжили лише на сім днів - до 22 вересня, а не на пів року

Санкції проти РФ

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії лише на сім днів замість традиційних шести місяців. Новий термін дії обмежень спливає опівночі 22 вересня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рікард Йозвяк написав у соцмережі X.

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ЄС продовжив санкції проти РФ до 22 вересня

14 вересня комітет постійних представників держав Євросоюзу у Брюсселі Coreper продовжив санкції проти Росії за війну в Україні лише на сім днів.

До цього країни ЄС двічі не змогли погодити продовження обмежень — 9 та 11 вересня.

Йозвяк зазначив, що короткий термін продовження санкцій потрібен для пошуку більш тривалого рішення.

"Санкції проти Росії були продовжені лише на 7 днів, щоб знайти більш тривале рішення проблеми", — написав він.

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Словаччина та Франція виступають за зміни у санкційному списку

Словаччина та Франція продовжують наполягати на вилученні зі списку санкцій двох російських олігархів — Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

Раніше повідомлялося, що Україна запровадила санкції проти 20 суден російського тіньового флоту та підприємств корпорації "Ростех".

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росія (47731) санкції (9577) Євросоюз (10842)
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Топ коментарі
+7
Кожного разу все важчі ці продовження. І це ще ліваки до влади в ключових країнах не прийшли. Схоже треба готовитись, що в наступному році їх вже не зможуть продовжити
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14.09.2026 20:06 Відповісти
+5
По годино накладайте 🤣
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14.09.2026 20:03 Відповісти
+5
в велику калюжу велике пердь
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14.09.2026 20:08 Відповісти

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