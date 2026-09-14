Санкции Евросоюза против России продлили лишь на семь дней - до 22 сентября, а не на полгода
Европейский Союз продлил санкции против России всего на семь дней вместо традиционных шести месяцев. Новый срок действия ограничений истекает в полночь 22 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк написал в соцсети X.
ЕС продлил санкции против РФ до 22 сентября
14 сентября комитет постоянных представителей государств Евросоюза в Брюсселе Coreper продлил санкции против России за войну в Украине всего на семь дней.
До этого страны ЕС дважды не смогли согласовать продление ограничений — 9 и 11 сентября.
Йозвяк отметил, что короткий срок продления санкций необходим для поиска более долгосрочного решения.
"Санкции против России были продлены лишь на 7 дней, чтобы найти более долгосрочное решение проблемы", — написал он.
Словакия и Франция выступают за изменения в санкционном списке
Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из санкционного списка двух российских олигархов - Михаила Фридмана и Алишера Усманова.
Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против 20 судов российского теневого флота и предприятий корпорации "Ростех".
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