Санкции Евросоюза против России продлили лишь на семь дней - до 22 сентября, а не на полгода

Европейский Союз продлил санкции против России всего на семь дней вместо традиционных шести месяцев. Новый срок действия ограничений истекает в полночь 22 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом редактор Radio Free Europe / Radio Liberty Рикард Йозвяк написал в соцсети X.

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ЕС продлил санкции против РФ до 22 сентября

14 сентября комитет постоянных представителей государств Евросоюза в Брюсселе Coreper продлил санкции против России за войну в Украине всего на семь дней.

До этого страны ЕС дважды не смогли согласовать продление ограничений — 9 и 11 сентября.

Йозвяк отметил, что короткий срок продления санкций необходим для поиска более долгосрочного решения.

"Санкции против России были продлены лишь на 7 дней, чтобы найти более долгосрочное решение проблемы", — написал он.

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Словакия и Франция выступают за изменения в санкционном списке

Словакия и Франция продолжают настаивать на исключении из санкционного списка двух российских олигархов - Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против 20 судов российского теневого флота и предприятий корпорации "Ростех".