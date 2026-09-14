Украина дала Европе время подготовиться к худшему сценарию, но мы используем его неправильно, - премьер Латвии Кулбергс

Украина своим сопротивлением российской агрессии дала Европе время на подготовку к возможному худшему сценарию, однако европейские страны используют его неправильно. Каждый день, по словам премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, должен быть направлен на укрепление готовности к потенциальным угрозам.

Об этом сообщает Delfi, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Кулбергс после Европейского арктического саммита в Финляндии, время — это самый ценный ресурс, который Украина фактически обеспечила другим европейским государствам.

"Мы не можем купить время. Они дали нам время, чтобы подготовиться, но мы используем его неправильно", — заявил премьер Латвии.

По его словам, Европа должна использовать каждый день для подготовки к худшему сценарию, поскольку именно достаточная готовность и способность сдерживать агрессию могут обеспечить мир.

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Кулбергс также раскритиковал постепенное возвращение россиян в международную общественную жизнь, в частности в спорте и культуре.

"Мы снова приведем их в норму", — подчеркнул он.

Премьер Латвии призвал активнее разъяснять европейцам реальность российской угрозы и противодействовать российской пропаганде в социальных сетях. По его словам, распространяемая там дезинформация влияет на общественные настроения в европейских странах.

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