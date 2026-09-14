Україна дала Європі час підготуватися до найгіршого сценарію, але ми використовуємо його неправильно, - прем’єр Латвії Кулбергс

Україна своїм опором російській агресії дала Європі час для підготовки до можливого найгіршого сценарію, однак європейські країни використовують його неправильно. Кожен день, за словами прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса, має бути спрямований на зміцнення готовності до потенційних загроз.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Кулбергс після Європейського арктичного саміту у Фінляндії, час є найціннішим ресурсом, який Україна фактично забезпечила іншим європейським державам.

"Ми не можемо купити час. Вони дали нам час, щоб підготуватися, але ми використовуємо його неправильно", – заявив прем’єр Латвії.

За його словами, Європа має використовувати кожен день для підготовки до найгіршого сценарію, оскільки саме достатня готовність і спроможність стримувати агресію можуть забезпечити мир.

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Кулбергс також розкритикував поступове повернення росіян до міжнародного суспільного життя, зокрема у спорті та культурі.

"Ми знову їх нормалізуємо", – наголосив він.

Прем’єр Латвії закликав активніше пояснювати європейцям реальність російської загрози та протидіяти російській пропаганді в соціальних мережах. За його словами, поширювана там дезінформація впливає на суспільні настрої в європейських країнах.

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