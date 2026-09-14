УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20507 відвідувачів онлайн
Новини Безпека Європи
649 8

Україна дала Європі час підготуватися до найгіршого сценарію, але ми використовуємо його неправильно, - прем’єр Латвії Кулбергс

Кулбергс: Україна дала Європі час підготуватися до найгіршого сценарію

Україна своїм опором російській агресії дала Європі час для підготовки до можливого найгіршого сценарію, однак європейські країни використовують його неправильно. Кожен день, за словами прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса, має бути спрямований на зміцнення готовності до потенційних загроз.

Про це повідомляє Delfi, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначив Кулбергс після Європейського арктичного саміту у Фінляндії, час є найціннішим ресурсом, який Україна фактично забезпечила іншим європейським державам.

"Ми не можемо купити час. Вони дали нам час, щоб підготуватися, але ми використовуємо його неправильно", – заявив прем’єр Латвії.

За його словами, Європа має використовувати кожен день для підготовки до найгіршого сценарію, оскільки саме достатня готовність і спроможність стримувати агресію можуть забезпечити мир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія - загроза для всієї Європи, - естонський міністр

Кулбергс також розкритикував поступове повернення росіян до міжнародного суспільного життя, зокрема у спорті та культурі.

"Ми знову їх нормалізуємо", – наголосив він.

Прем’єр Латвії закликав активніше пояснювати європейцям реальність російської загрози та протидіяти російській пропаганді в соціальних мережах. За його словами, поширювана там дезінформація впливає на суспільні настрої в європейських країнах.

Читайте також: Майбутній глава Міноборони Естонії Херрем: Війна в Україні може завершитися за пів року, а ще за шість місяців РФ може напасти на нас

Автор: 

Латвія (1303) Євросоюз (10842) війна в Україні (9201)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 