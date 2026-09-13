Росія - загроза для всієї Європи, - естонський міністр

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія вже становить загрозу для всієї Європи. За його словами, російський удар неподалік українсько-польського кордону показав, що війна наближається до території ЄС і НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Естонії написав у соцмережі X.

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Цахкна про російську загрозу для Європи

Цахкна зазначив, що провів три дні в Україні, де повітряні тривоги лунали вдень і вночі. Він також розповів про українців, які стають жертвами російських атак під час звичайних справ або у власних домівках.

За словами міністра, після перетину українсько-польського кордону може здатися, що війну залишили позаду. Однак 13 вересня Росія завдала удару біля Ягодина, неподалік від цього кордону.

Цахкна також нагадав про російські акти саботажу, кібератаки, провокації, втручання та дезінформацію в Європі.

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Естонія закликала посилити підтримку України

Естонський міністр наголосив, що Україна щодня протистоїть цим загрозам. Він закликав надати Києву необхідну військову підтримку та терміново посилити українську протиповітряну оборону.

Також Цахкна виступив за підтримку спроможності України завдавати ударів углиб території Росії, посилення санкцій та скорочення доходів, які фінансують російську військову машину.

"Путін має зрозуміти: кожен акт агресії та терору лише збільшуватиме ціну цієї війни для Росії, а не зменшуватиме її", – заявив глава МЗС Естонії.

Він підкреслив, що допомога Україні є інвестицією в безпеку всієї Європи.

Раніше глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що атака Росії на прикордонний пункт "Ягодин" на кордоні з Польщею не ослабить рішучості партнерів України, а навпаки підсилить їхні аргументи щодо безвідповідальності Кремля і рішучість стримувати його.

Також за словами Сікорського, НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області РФ задля того, щоб Кремль перекинув туди частину своїх військ з України.

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