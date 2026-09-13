НАТО має посилити навчання біля Калінінграду, щоб змусити Путіна перекинути війська з України, - Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області РФ задля того, щоб Кремль перекинув туди частину своїх військ з України.

Про це він сказав під час щорічної зустрічі YES у Києві, цитує "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вразливість анклаву

Сікорський заявив, що Польща дуже уважно стежить за Калінінградською областю РФ та наголосив, що там "практично немає військ".

"Отже, Путін знає, або припускає, що НАТО є мирним альянсом, й ми не скористаємося його локальною слабкістю. І, можливо, це помилка", - сказав глава МЗС Польщі.

Читайте також: НАТО проводить навчання вздовж кордонів Росії із залученням України

Стратегічна мета запропонованих навчань

Водночас він наголосив, що Альянс не має захоплювати область - посилення військової присутності потрібне для того, аби РФ перекинути частину своїх військ з України.

"Я пропоную, щоб ми проводили настільки агресивні навчання на нашому боці, щоб він не був упевнений у тому, що саме ми зробимо. І щоб через це йому довелося перекинути частину сил з України",- заявив Сікорський.

Читайте також: Литва, Польща та Франція проведуть навчання поблизу Сувальського коридору