НАТО має посилити навчання біля Калінінграду, щоб змусити Путіна перекинути війська з України, - Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що НАТО має посилити військові навчання біля Калінінградської області РФ задля того, щоб Кремль перекинув туди частину своїх військ з України.
Про це він сказав під час щорічної зустрічі YES у Києві, цитує "ЄП", повідомляє Цензор.НЕТ.
Вразливість анклаву
Сікорський заявив, що Польща дуже уважно стежить за Калінінградською областю РФ та наголосив, що там "практично немає військ".
"Отже, Путін знає, або припускає, що НАТО є мирним альянсом, й ми не скористаємося його локальною слабкістю. І, можливо, це помилка", - сказав глава МЗС Польщі.
Стратегічна мета запропонованих навчань
Водночас він наголосив, що Альянс не має захоплювати область - посилення військової присутності потрібне для того, аби РФ перекинути частину своїх військ з України.
"Я пропоную, щоб ми проводили настільки агресивні навчання на нашому боці, щоб він не був упевнений у тому, що саме ми зробимо. І щоб через це йому довелося перекинути частину сил з України",- заявив Сікорський.
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