Россия - угроза для всей Европы, - эстонский министр

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Россия уже представляет угрозу для всей Европы. По его словам, российский удар вблизи украинско-польской границы показал, что война приближается к территории ЕС и НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Эстонии написал в социальной сети X.

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Цахкна о российской угрозе для Европы

Цахкна отметил, что провел три дня в Украине, где воздушные тревоги звучали днем и ночью. Он также рассказал об украинцах, которые становятся жертвами российских атак во время повседневных дел или в своих домах.

По словам министра, после пересечения украинско-польской границы может показаться, что война осталась позади. Однако 13 сентября Россия нанесла удар возле Ягодина, недалеко от этой границы.

Цахкна также напомнил о российских актах саботажа, кибератаках, провокациях, вмешательстве и дезинформации в Европе.

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Эстония призвала усилить поддержку Украины

Эстонский министр подчеркнул, что Украина ежедневно противостоит этим угрозам. Он призвал оказать Киеву необходимую военную поддержку и срочно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Также Цахкна выступил за поддержку способности Украины наносить удары вглубь территории России, ужесточение санкций и сокращение доходов, финансирующих российскую военную машину.

"Путин должен понять: каждый акт агрессии и террора будет только увеличивать цену этой войны для России, а не уменьшать ее", — заявил глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что помощь Украине — это инвестиция в безопасность всей Европы.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что атака России на пограничный пункт "Ягодин" на границе с Польшей не ослабит решимость партнеров Украины, а наоборот усилит их аргументы относительно безответственности Кремля и решимость сдерживать его.

Также, по словам Сикорского, НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области РФ для того, чтобы Кремль перебросил туда часть своих войск из Украины.

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