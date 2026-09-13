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Новости Учения стран НАТО
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НАТО должно усилить учения возле Калининграда, чтобы заставить Путина перебросить войска из Украины, - Сикорский

Сікорський

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области РФ, чтобы Кремль перебросил туда часть своих войск из Украины.

Об этом он заявил во время ежегодной встречи YES в Киеве, цитирует"ЕП", сообщает Цензор.НЕТ.

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Уязвимость анклава

Сикорский заявил, что Польша очень внимательно следит за Калининградской областью РФ и подчеркнул, что там "практически нет войск".

"Следовательно, Путин знает или предполагает, что НАТО - мирный альянс, и мы не воспользуемся его локальной слабостью. И, возможно, это ошибка", - сказал глава МИД Польши.

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Стратегическая цель предлагаемых учений 

В то же время он подчеркнул, что Альянс не должен захватывать область - усиление военного присутствия необходимо для того, чтобы РФ перебросила часть своих войск из Украины. 

"Я предлагаю, чтобы мы проводили настолько агрессивные учения на нашей стороне, чтобы он не был уверен в том, что именно мы сделаем. И чтобы из-за этого ему пришлось перебросить часть сил из Украины", - заявил Сикорский.

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Автор: 

Калининград (116) НАТО (11075) россия (89520) Сикорский Радослав (585) обучение (675)
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Топ комментарии
+12
Якщо ти зібрався блефувати, то не варто про це нікому розповідати.
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13.09.2026 02:37 Ответить
+9
*****, назвіть це навчанням, підпишіть 15 декларацій, що протягом навчань не будете атакувати рашку - і очікуйте, що ***** щось кудись перекине. Стратегічні клоуни, ***.
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13.09.2026 02:22 Ответить
+5
якоь не думав що Сікорський такий ******** стратєг.
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13.09.2026 03:44 Ответить

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