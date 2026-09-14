Россия создала новую военную базу для запуска реактивных дронов "Герань" по Украине, - Telegraph

Россия всего за несколько месяцев построила в Орловской области новую военную базу для запуска реактивных дронов типа "Герань" по Украине. Спутниковые снимки свидетельствуют, что объект расположен вблизи села Цимбулова и уже стал одним из ключевых элементов российской кампании ударов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Telegraph.

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Создание базы

В начале 2026 года на пустом сельскохозяйственном поле вблизи Цимбулова появились первые фундаменты для пусковых площадок. Через месяц там установили еще 10 таких конструкций, а к августу количество пусковых установок возросло до 16.

По состоянию на август на базе более 100 дронов, готовых к запуску по Украине, хранились под открытым небом. Также там установили почти 100 солнечных панелей, чтобы база могла работать автономно в случае отключений электроэнергии.

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База расположена примерно в 175 км от украинской границы. Это удобное расстояние для запуска дронов в направлении Киева и центральных областей Украины.

Спутниковые снимки показывают, что она была построена специально для размещения реактивных "Гераней" — их пусковые рельсы длиннее, чем те, что используются для более старых моделей.

Возможно ли уничтожить?

В конце августа Украина нанесла удар по Цимбулову. Спутниковые снимки после атаки показали повреждения одной из пусковых установок и прилегающей зоны хранения, а также пожары на территории базы.

Исследователь Королевского объединенного института оборонных исследований Роберт Толласт отметил, что концентрация сотен дронов на одном объекте создает для России уязвимость. Подготовка большого количества беспилотников к запуску требует заправки, вооружения и размещения на пусковых рельсах, что делает процесс заметным для спутниковой разведки.

Фото: Российская база в Орловской области / Vantor The Telegraph

По его словам, обычные атаки дронов вряд ли способны уничтожить базу такого масштаба, но крылатая ракета может нанести ей значительный ущерб.

За два года Россия превратила свою дронную кампанию из медленной и относительно легкой для сбивания угрозы в более быстрое оружие, которое сложнее перехватить. База в Цимбулове является частью этой трансформации.

Справка

"Герань-5", самый большой дрон в этой серии и именно тот, который запускают из Цимбулова, несет боевую часть весом 90 килограммов. Он может преодолевать до 1000 километров и развивать скорость до 600 километров в час. Меньший по размеру "Герань-4" медленнее, но тоже способен разгоняться до 450 километров в час.

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