Росія продовжує атакувати Україну реактивними та ударними БпЛА увечері 14 вересня: у низці областей оголошено повітряну тривогу (оновлено)
Ввечері неділі, 14 вересня, російські окупанти продовжують атакувати Україну ударними та реактивними БпЛА. У низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу ударів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
О 20:13 - Реактивний БпЛА в р-ні Гайсину (Вінниччина) курс північний.
О 20:14 - Реактиві БпЛА в р-ні Чигирину (Черкащина) курс північно-західний.
О 20:18 - Повітряні сили повідомляють:
- Групи ударних БпЛА на півдні Сумщини рухаються у напрямку Полтавщини та Харківщини;
- Ударний БпЛА в р-ні н.п. Коломак (Харківщина) вектором руху на Полтаву.
О 20:19 - Реактивний БпЛА на Київщині в р-ні н.п. Володарка курс північний.
О 20:20 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на північ Сумщини.
Оновлена інформація
О 20:39 - Ударні БпЛА на півночі Чернігівщини західним курсом у напрямку Київщини.
О 21:04 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину та Запоріжжя.
О 21:05 - Реактивний БпЛА в р-ні Володарки (Київщина) курс західний.
О 21:07 - Реактивний БпЛА в р-ні н.п. Канів курс північно-східний.
О 21:09 - Реактивний БпЛА в р-ні Богодухова (Харківщина) курс південно-західний.
Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!
Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія готує нову хвилю ударів, атака може тривати весь день.
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