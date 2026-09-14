РФ продолжает атаковать Украину реактивными и ударными БпЛА вечером 14 сентября: в ряде областей объявлена воздушная тревога
Вечером в воскресенье, 14 сентября, российские оккупанты продолжают наносить удары по Украине с помощью ударных и реактивных БпЛА. В ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
В 20:13 — Реактивный БпЛА в районе Гайсина (Винницкая область), курс северный.
В 20:14 — Реактивный БпЛА в районе Чигирина (Черкасская область), курс северо-западный.
В 20:18 — Воздушные силы сообщают:
- Группы ударных БпЛА на юге Сумщины движутся в направлении Полтавщины и Харьковщины;
- Ударный БпЛА в районе населенного пункта Коломак (Харьковская область) движется в сторону Полтавы.
В 20:19 — Реактивный БпЛА в Киевской области в районе н.п. Володарка, курс северный.
В 20:20 — Пуски управляемых авиационных бомб вражеской тактической авиацией на север Сумщины.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
Ранее начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия готовит новую волну ударов, атака может продолжаться весь день.
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