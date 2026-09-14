Что делать во время тревоги на границе: советы пограничников

Фото: ДПСУ

Во время российских атак работа пунктов пропуска через государственную границу Украины приостанавливается в целях обеспечения безопасности людей. Это касается всех направлений, а не только границы с Молдовой или Польшей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил в эфире телевидения.

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Во время атак людей выводят из пунктов пропуска

По словам Демченко, во время вражеских атак пропускные операции на различных участках границы приостанавливаются. Это делается для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей и недопущения скопления людей в пунктах пропуска.

Пограничные наряды стараются как можно быстрее вывести людей за пределы пунктов пропуска и рассредоточить их. По возможности гражданам предоставляют места, где они могут безопасно находиться во время атаки.

Пресс-секретарь отметил, что после устранения опасности все контрольные службы и государственные органы работают над скорейшим возобновлением работы пунктов пропуска, если они получили повреждения.

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Поврежденные пункты пропуска пытаются быстро восстановить

Демченко подчеркнул, что даже после разрушений пограничную инфраструктуру пытаются как можно быстрее обеспечить необходимыми техническими средствами и мобильными конструкциями.

"Все работают над тем, чтобы пункты пропуска, даже несмотря на разрушения, были максимально быстро обеспечены необходимыми техническими средствами", - подчеркнули в ГПСУ.

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По словам пресс-секретаря, возобновление работы пунктов пропуска важно для перевозки товаров в Украину и из Украины, а также для пересечения границы людьми.

В то же время приостановка работы одного направления может увеличить нагрузку на соседние пункты пропуска. Из-за этого там могут возникать очереди и скопления людей.

Демченко также призвал граждан учитывать опасность для пограничной инфраструктуры во время воздушных атак.

Он отметил, что во время воздушной тревоги людям лучше не находиться непосредственно возле пунктов пропуска. Гражданам, находящимся в направлении границы, рекомендуют покинуть эту территорию и вернуться после окончания тревоги и возобновления пропускных операций.