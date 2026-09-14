Пограничники "Форпоста" эвакуировали женщину за несколько часов до удара российского БпЛА по ее дому. ВИДЕО

Пограничники бригады "Форпост" эвакуировали гражданскую женщину из дома за несколько часов до российского удара.

Как сообщает Цензор.НЕТ, разведка зафиксировала подготовку вражеской атаки, после чего пограничники вывезли жительницу из опасной зоны.

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Вскоре после эвакуации российский БпЛА атаковал ее дом.

В результате удара здание и хозяйственные постройки получили повреждения, однако их владелица не пострадала.

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