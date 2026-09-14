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Прикордонники "Форпосту" евакуювали жінку за кілька годин до удару російського БпЛА по її будинку. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Форпост" евакуювали цивільну жінку з будинку за кілька годин до російського удару.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, розвідка зафіксувала підготовку ворожої атаки, після чого прикордонники вивезли мешканку з небезпечної зони.

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Невдовзі після евакуації російський БпЛА атакував її будинок.

Унаслідок удару будівля та господарські споруди зазнали пошкоджень, однак їхня власниця не постраждала.

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армія рф (22342) ДПСУ Держприкордонслужба (6475) прикордонники (1320) евакуація (2607)
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