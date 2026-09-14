Польша ремонтирует пункт пропуска "Шегини – Медыка": автобусы из Украины будут направлять через другие КПП

На польской стороне пункта пропуска "Шегини — Медыка" с 20 сентября начнутся ремонтные работы, в связи с чем изменится организация автобусного движения. Автобусы из Украины в Польшу будут временно перенаправляться на другие пункты пропуска.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Министерства развития громад и территорий Украины.

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Автобусы будут направляться через три других пункта пропуска

На время ремонта автобусы, следующие из Украины в Польшу, не будут курсировать через "Шегини – Медыка". Для них определены три альтернативных пункта пропуска: "Смильница – Крощенко", "Нижанковичи – Мальховице" и "Краковец – Корчова".

По информации польской стороны, такой порядок движения будет действовать ориентировочно до ноября 2027 года.

Для регулярных автобусных маршрутов, в схемах которых предусмотрено пересечение границы через "Шегини – Медыка", будет доступна регистрация в "еЧерге" для проезда через указанные альтернативные пункты.

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Перевозчиков просят учесть изменения с 20 сентября

В Мининфраструктуры отметили, что это позволит перевозчикам продолжать регулярные рейсы с учетом временного изменения организации движения.

"Просим перевозчиков, осуществляющих регулярные и нерегулярные автобусные перевозки в Польшу, учесть новую организацию движения при планировании маршрутов с 20 сентября", — подчеркнули в ведомстве.

Изменения коснутся автобусного движения через украинско-польскую границу на период проведения ремонтных работ.

Ранее пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что во время российских атак работа пунктов пропуска через государственную границу Украины приостанавливается в целях безопасности людей. Это касается всех направлений.

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