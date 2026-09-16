Польща перекинула військових для посилення пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку РФ, - Косіняк-Камиш
Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною та направила туди військових. Рішення ухвалили на тлі останніх російських атак, які у Варшаві розглядають як загрозу безпеці всієї Європи.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, польські військові допомагатимуть Прикордонній службі, а інфраструктуру на кордоні додатково укріплять.
"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду, серед іншого, зміцнюється інфраструктура, яку використовує Прикордонна служба", – заявив Косіняк-Камиш.
Військовослужбовці 18-го інженерного полку вже виконують роботи з посилення пунктів пропуску та прилеглої інфраструктури на польсько-українському кордоні.
До робіт залучили й 4-й інженерний полк. Військові облаштовують спостережні та сторожові пости поблизу пунктів пропуску Дорогуськ – Ягодин, Медика – Шегині та Корчова – Краківець. Існування цих пунктів пропуску підтверджують офіційні дані польської прикордонної служби.
У липні 2026 року Польща також створила у складі своїх Збройних сил Компонент оборони прикордоння. До його завдань належать захист кордонів, взаємодія з Прикордонною службою та управління прикордонною оборонною інфраструктурою.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пришвидшіть пропуск автомобілів, задійте всі канали пропуску, які маєте,
і все, скупчень автівок не буде...
Якого милого на перетин кордону йде 3-4 години?!
Вся проблема в тому, що польська сторона повільно приймає автівки!