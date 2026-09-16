Польща перекинула військових для посилення пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку РФ, - Косіняк-Камиш

Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною та направила туди військових. Рішення ухвалили на тлі останніх російських атак, які у Варшаві розглядають як загрозу безпеці всієї Європи.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, польські військові допомагатимуть Прикордонній службі, а інфраструктуру на кордоні додатково укріплять.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду, серед іншого, зміцнюється інфраструктура, яку використовує Прикордонна служба", – заявив Косіняк-Камиш.

Військовослужбовці 18-го інженерного полку вже виконують роботи з посилення пунктів пропуску та прилеглої інфраструктури на польсько-українському кордоні.

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До робіт залучили й 4-й інженерний полк. Військові облаштовують спостережні та сторожові пости поблизу пунктів пропуску Дорогуськ – Ягодин, Медика – Шегині та Корчова – Краківець. Існування цих пунктів пропуску підтверджують офіційні дані польської прикордонної служби.

У липні 2026 року Польща також створила у складі своїх Збройних сил Компонент оборони прикордоння. До його завдань належать захист кордонів, взаємодія з Прикордонною службою та управління прикордонною оборонною інфраструктурою.

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