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Польща перекинула військових для посилення пунктів пропуску на кордоні з Україною через загрозу з боку РФ, - Косіняк-Камиш

Польща посилює військовими пункти пропуску на кордоні з Україною через дії РФ

Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною та направила туди військових. Рішення ухвалили на тлі останніх російських атак, які у Варшаві розглядають як загрозу безпеці всієї Європи.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, передає Цензор.НЕТ.

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За його словами, польські військові допомагатимуть Прикордонній службі, а інфраструктуру на кордоні додатково укріплять.

"Останні дні показують, що дії Росії загрожують безпеці всієї Європи. Відповідно до рішення нашого уряду, серед іншого, зміцнюється інфраструктура, яку використовує Прикордонна служба", – заявив Косіняк-Камиш.

Військовослужбовці 18-го інженерного полку вже виконують роботи з посилення пунктів пропуску та прилеглої інфраструктури на польсько-українському кордоні.

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До робіт залучили й 4-й інженерний полк. Військові облаштовують спостережні та сторожові пости поблизу пунктів пропуску Дорогуськ – Ягодин, Медика – Шегині та Корчова – Краківець. Існування цих пунктів пропуску підтверджують офіційні дані польської прикордонної служби.

У липні 2026 року Польща також створила у складі своїх Збройних сил Компонент оборони прикордоння. До його завдань належать захист кордонів, взаємодія з Прикордонною службою та управління прикордонною оборонною інфраструктурою.

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Автор: 

кордон (4116) Польща (7816) військовослужбовці (5300) Косіняк-Камиш Владислав (116) війна в Україні (9223)
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Топ коментарі
+7
Цікаво, як військові на кордоні між Україною та Польщею вплинуть на загрозу від кацапів?
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16.09.2026 16:14 Відповісти
+6
А що, кацапи вже на підступах до польсько- українського кордону...?
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16.09.2026 16:11 Відповісти
+3
Навіщо там війська?
Пришвидшіть пропуск автомобілів, задійте всі канали пропуску, які маєте,
і все, скупчень автівок не буде...
Якого милого на перетин кордону йде 3-4 години?!
Вся проблема в тому, що польська сторона повільно приймає автівки!
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16.09.2026 16:17 Відповісти

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