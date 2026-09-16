Польша перебросила военных для усиления контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной из-за угрозы со стороны РФ, - Косиняк-Камыш

Польша усиливает охрану пограничных пунктов на границе с Украиной и направила туда военных. Решение было принято на фоне недавних российских атак, которые в Варшаве рассматривают как угрозу безопасности всей Европы.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, польские военные будут помогать Пограничной службе, а инфраструктуру на границе дополнительно укрепят.

"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства, среди прочего, укрепляется инфраструктура, которую использует Пограничная служба", - заявил Косиняк-Камыш.

Военнослужащие 18-го инженерного полка уже ведут работы по укреплению пунктов пропуска и прилегающей инфраструктуры на польско-украинской границе.

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К работам привлекли и 4-й инженерный полк. Военные обустраивают наблюдательные и сторожевые посты вблизи пунктов пропуска Дорогуск – Ягодин, Медика – Шегини и Корчова – Краковец. Существование этих пунктов пропуска подтверждают официальные данные польской пограничной службы.

В июле 2026 года Польша также создала в составе своих Вооруженных сил Компонент пограничной обороны. В его задачи входят защита границ, взаимодействие с Пограничной службой и управление пограничной оборонной инфраструктурой.

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