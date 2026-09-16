Польша перебросила военных для усиления контрольно-пропускных пунктов на границе с Украиной из-за угрозы со стороны РФ, - Косиняк-Камыш
Польша усиливает охрану пограничных пунктов на границе с Украиной и направила туда военных. Решение было принято на фоне недавних российских атак, которые в Варшаве рассматривают как угрозу безопасности всей Европы.
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, польские военные будут помогать Пограничной службе, а инфраструктуру на границе дополнительно укрепят.
"Последние дни показывают, что действия России угрожают безопасности всей Европы. В соответствии с решением нашего правительства, среди прочего, укрепляется инфраструктура, которую использует Пограничная служба", - заявил Косиняк-Камыш.
Военнослужащие 18-го инженерного полка уже ведут работы по укреплению пунктов пропуска и прилегающей инфраструктуры на польско-украинской границе.
К работам привлекли и 4-й инженерный полк. Военные обустраивают наблюдательные и сторожевые посты вблизи пунктов пропуска Дорогуск – Ягодин, Медика – Шегини и Корчова – Краковец. Существование этих пунктов пропуска подтверждают официальные данные польской пограничной службы.
В июле 2026 года Польша также создала в составе своих Вооруженных сил Компонент пограничной обороны. В его задачи входят защита границ, взаимодействие с Пограничной службой и управление пограничной оборонной инфраструктурой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пришвидшіть пропуск автомобілів, задійте всі канали пропуску, які маєте,
і все, скупчень автівок не буде...
Якого милого на перетин кордону йде 3-4 години?!
Вся проблема в тому, що польська сторона повільно приймає автівки!