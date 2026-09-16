21 депутат Сейма призвал правительство Польши организовать Марш независимости во Львове
Группа из 21 депутата польского Сейма призвала правительство Дональда Туска организовать 11 ноября Марш независимости во Львове. Политики предлагают Варшаве договориться о проведении мероприятия с украинскими властями, профинансировать его и обеспечить организационную поддержку.
Об этом сообщает польское издание Wprost, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, соответствующую интерпелляцию к премьер-министру Польши Дональду Туску подали еще 28 августа. Ее автором является депутат от партии "Право и справедливость" Дариуш Матецкий, а в целом документ подписали 21 парламентарий. Среди них — представители PiS, "Конфедерации", "Конфедерации Короны Польской" и "Развития Плюс".
Авторы инициативы предлагают польскому правительству обратиться к властям Украины и Львова за разрешением на проведение марша. Мероприятие, по их замыслу, должно состояться при участии местных поляков и представителей польских властей.
Свое предложение депутаты объясняют необходимостью поддержать польскую общину Львова и напомнить о польской истории города. Они также утверждают, что поддержка поляков в Украине со стороны Варшавы является недостаточной, в то время как польские государственные и местные институты финансируют украинские организации и мероприятия в Польше. Конкретных расчетов относительно объемов такой поддержки авторы обращения не привели.
В то же время подача депутатской интерпелляции не означает, что Марш независимости во Львове состоится. Для этого, в частности, необходимо согласие украинской стороны.
Инициативу раскритиковал депутат Польской крестьянской партии Марек Бернацкий. Он заявил, что "очень потрясен" этим предложением и назвал его "политическим обманом". По его мнению, подобные действия могут нанести ущерб польско-украинским отношениям.
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