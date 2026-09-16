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Новини Відносини України та Польщі
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21 депутат Сейму закликав уряд Польщі організувати Марш незалежності у Львові

21 депутат Сейму закликав уряд Польщі провести Марш незалежності у Львові

Група з 21 депутата польського Сейму закликала уряд Дональда Туска організувати 11 листопада Марш незалежності у Львові. Політики пропонують Варшаві домовитися про проведення заходу з українською владою, профінансувати його та забезпечити організаційну підтримку.

Про це повідомляє польське видання Wprost, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, відповідну інтерпеляцію до прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска подали ще 28 серпня. Її автором є депутат від "Права і справедливості" Даріуш Матецький, а загалом документ підписав 21 парламентар. Серед них – представники PiS, "Конфедерації", "Конфедерації Корони Польської" та "Розвитку Плюс".

Автори ініціативи пропонують польському уряду звернутися до влади України та Львова за згодою на проведення маршу. Захід, за їхнім задумом, має відбутися за участю місцевих поляків і представників польської влади.

Свою пропозицію депутати пояснюють необхідністю підтримати польську громаду Львова та нагадати про польську історію міста. Вони також стверджують, що підтримка поляків в Україні з боку Варшави є недостатньою, водночас польські державні та місцеві інституції фінансують українські організації й заходи у Польщі. Конкретних розрахунків щодо обсягів такої підтримки автори звернення не навели.

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Водночас подання депутатської інтерпеляції не означає, що Марш незалежності у Львові відбудеться. Для цього, зокрема, необхідна згода української сторони.

Ініціативу розкритикував депутат Польської селянської партії Марек Бєрнацький. Він заявив, що "дуже вражений" цією пропозицією та назвав її "політичним обманом". На його думку, подібні дії можуть зашкодити польсько-українським відносинам.

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Львів (2543) марш (334) незалежність (103) Польща (7816) Львівська область (2690) Львівський район (341)
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Топ коментарі
+17
Ну, і чим західні кацапи відрізняються від східних?
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16.09.2026 13:57 Відповісти
+8
ПНХ.
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16.09.2026 13:55 Відповісти
+7
За кораблем!
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16.09.2026 13:55 Відповісти

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