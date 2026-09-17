Польша подняла военную авиацию из-за российской атаки на запад Украины: ПВО и системы радиолокации приведены в готовность

Польша задействовала военную авиацию на фоне российских ударов с применением реактивных беспилотников по западным областям Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки страны также переведены в состояние готовности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявило Оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По информации польских военных, в связи с российской атакой в воздушном пространстве Польши началась операция военной авиации. Для реагирования также были задействованы необходимые силы и средства, находящиеся в распоряжении Военно-воздушных сил.

"В связи с ударами, нанесенными Российской Федерацией с использованием реактивных беспилотных летательных аппаратов по западной территории Украины, в воздушном пространстве Польши начались операции военной авиации", — говорится в сообщении командования.

Читайте: Польша подняла авиацию и закрыла аэропорты из-за атаки РФ на запад Украины

В польской армии подчеркнули, что принятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту воздушного пространства страны.

Оперативное командование продолжает следить за ситуацией, а задействованные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию.

17 сентября Россия совершила комбинированную воздушную атаку на Украину с применением ракет различных типов и 157 беспилотников. Удары и их последствия зафиксированы в ряде регионов Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Польше подняли авиацию и разослали предупреждения из-за российской атаки с использованием беспилотников на запад Украины