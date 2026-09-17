Дрон упал вблизи польской границы, раздался сильный взрыв, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что сегодня, 17 сентября, вблизи польской границы в Волынской области упал российский дрон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на RMF FM.

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Что известно

"Я получил очередное сообщение о том, что российская атака на западную часть Украины завершилась. Очень близко к польской границе, недалеко от Дорогуска, предположительно, была атакована еще одна АЗС. Прогремел очень мощный взрыв. Наши самолеты поднялись в воздух. 17 сентября — это исключительный день, в том числе с точки зрения сегодняшней безопасности", — сказал Туск.

В свою очередь, представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши подполковник Яцек Горишевский сообщил, что в 4 км от польско-украинской границы, скорее всего, упал или был сбит дрон.

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Поскольку это был реактивный дрон, быстро приближавшийся к польской границе, были подняты истребители.

"Мы еще проверяем записи наших систем, но у нас есть первые признаки того, что (дрон), скорее всего, поразил цель или был сбит в 4 км с другой стороны границы, на украинской стороне", — отметил Горишевский.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Польша задействовала военную авиацию на фоне российских ударов с применением реактивных беспилотников по западным областям Украины. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки страны также переведены в состояние готовности.