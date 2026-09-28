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Новости Падение дронов в Польше
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Российский реактивный БПЛА летел на Волыни в направлении польской границы: Польша подняла военную авиацию

польская авиация

Вооруженные силы Польши подняли в небо военную авиацию из-за российских атак с использованием дронов на западные области Украины.

Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Превентивные меры из-за угрозы 

"В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши через Центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности", — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

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Дрон летел в направлении польской границы 

В 17:56 Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеском БПЛА на Волыни, который двигался в направлении границы с Польшей.

"Реактивный БПЛА — в районе Головно на Волыни, курс на запад в направлении границы с Польшей", — говорится в сообщении.

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Автор: 

авиация (3024) беспилотник (5776) Польша (9888)
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Топ комментарии
+5
Військо польське бардзо моцне, але трішки бздливе...
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28.09.2026 18:47 Ответить
+1
зайців в лісі
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28.09.2026 18:58 Ответить
+1
Бажано не потрапити під френдли файр.
Визначену зону повітряного простору уздовж кордону з Україною, в тому числі над КПП, мабуть доцільно передати під захист сил ППО НАТО, які виявлятимуть і уражатимуть повітряні цілі в цій зоні без зайвого розголосу інформації рашистам. Без жодних пояснень і дипломатічних демаршів. Хто збивав, що збивав, чим, де і коли збивав. Цю інформацію не розголошувати.
Мета - не допустити перебування у повітряному просторі ворожих БпЛА та ракет і уникнути відкриття вогня по своїм.
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28.09.2026 18:59 Ответить

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