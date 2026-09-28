Российский реактивный БПЛА летел на Волыни в направлении польской границы: Польша подняла военную авиацию

Вооруженные силы Польши подняли в небо военную авиацию из-за российских атак с использованием дронов на западные области Украины.

Об этом в соцсети Х сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает Цензор.НЕТ.

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Превентивные меры из-за угрозы

"В соответствии с действующими процедурами Оперативное командование Вооруженных сил Польши через Центр воздушных операций задействовало необходимые силы и средства, находящиеся в его распоряжении. Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки перешли в состояние готовности", — говорится в сообщении.

В командовании подчеркнули, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, особенно в районах, прилегающих к зонам, находящимся под угрозой.

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Дрон летел в направлении польской границы

В 17:56 Воздушные силы ВСУ сообщили о вражеском БПЛА на Волыни, который двигался в направлении границы с Польшей.

"Реактивный БПЛА — в районе Головно на Волыни, курс на запад в направлении границы с Польшей", — говорится в сообщении.

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