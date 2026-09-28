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Новини Падіння дронів в Польщі
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Російський реактивний БпЛА летів на Волині у напрямку польського кордону: Польща підіймала військову авіацію

польська авіація

Збройні сили Польщі піднімали в небо військову авіацію через російські дронові атаки на західні області України.

Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.

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Превентивні заходи через загрозу 

"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності",- сказано в повідомленні.

У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.

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Дрон летів в напрямку польського кордону 

О 17:56 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожий БпЛА на Волині, який рухався в напрямку кордону з Польщею.

"Реактивний БпЛА - в районі Головне на Волині, курс на захід в напрямку кордону з Польщею", - сказано в повідомленні.

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Автор: 

авіація (2213) безпілотник БпЛА (5973) Польща (7882)
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Топ коментарі
+3
Військо польське бардзо моцне, але трішки бздливе...
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28.09.2026 18:47 Відповісти
+1
зайців в лісі
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28.09.2026 18:58 Відповісти
+1
Бажано не потрапити під френдли файр.
Визначену зону повітряного простору уздовж кордону з Україною, в тому числі над КПП, мабуть доцільно передати під захист сил ППО НАТО, які виявлятимуть і уражатимуть повітряні цілі в цій зоні без зайвого розголосу інформації рашистам. Без жодних пояснень і дипломатічних демаршів. Хто збивав, що збивав, чим, де і коли збивав. Цю інформацію не розголошувати.
Мета - не допустити перебування у повітряному просторі ворожих БпЛА та ракет і уникнути відкриття вогня по своїм.
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28.09.2026 18:59 Відповісти

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