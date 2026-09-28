Російський реактивний БпЛА летів на Волині у напрямку польського кордону: Польща підіймала військову авіацію
Збройні сили Польщі піднімали в небо військову авіацію через російські дронові атаки на західні області України.
Про це в соцмережі Х повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає Цензор.НЕТ.
Превентивні заходи через загрозу
"Відповідно до чинних процедур Оперативне командування Збройних сил Польщі через Центр повітряних операцій задіяло необхідні сили та засоби, що перебувають у його розпорядженні. Наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перейшли у стан готовності",- сказано в повідомленні.
У командуванні наголосили, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та його захист, особливо в районах, прилеглих до зон, що перебувають під загрозою.
Дрон летів в напрямку польського кордону
О 17:56 Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ворожий БпЛА на Волині, який рухався в напрямку кордону з Польщею.
"Реактивний БпЛА - в районі Головне на Волині, курс на захід в напрямку кордону з Польщею", - сказано в повідомленні.
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Визначену зону повітряного простору уздовж кордону з Україною, в тому числі над КПП, мабуть доцільно передати під захист сил ППО НАТО, які виявлятимуть і уражатимуть повітряні цілі в цій зоні без зайвого розголосу інформації рашистам. Без жодних пояснень і дипломатічних демаршів. Хто збивав, що збивав, чим, де і коли збивав. Цю інформацію не розголошувати.
Мета - не допустити перебування у повітряному просторі ворожих БпЛА та ракет і уникнути відкриття вогня по своїм.