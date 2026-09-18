Чеські винищувачі Gripen літали до Польщі за наказом НАТО через дрони РФ на заході України

Чеські винищувачі JAS-39 Gripen 18 вересня літали до Польщі на тлі російської загрози на території України.

Про це Збройні сили Чехії повідомили у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

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Допомога Чехії

"У зв’язку з активністю дронів на заході України наші бойові літаки JAS-39 Gripen злетіли з бази в Пардубице, щоб стежити за простором біля східного кордону Польщі", — повідомили військові.

Зрештою, втручання не знадобилося, а Gripen безпечно повернулися на базу після того, як їх замінили польські винищувачі, додали у чеській армії.

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У Чехії зауважили, що зліт чеських винищувачів відбувся за наказом командування НАТО у межах інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу.

"У разі потреби ми готові захищати повітряний простір наших союзників", — наголосили у Збройних силах.

Що передувало?

Впродовж останніх днів сталась низка ударів поблизу з україно-польським кордоном. Так, 17 вересня за чотири кілометри від державної межі впав або був знищений російський реактивний дрон.

У східних районах Польщі лунали сирени, а прем'єр-міністр Дональд Туск підтверджував підняття авіації країни у повітря.

Міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш Польщі повідомив, що країна збільшила активність винищувачів F-16 та гелікоптерів на тлі російських загроз.

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