Чешские истребители Gripen летали в Польшу по приказу НАТО из-за дронов РФ на западе Украины
18 сентября чешские истребители JAS-39 Gripen совершили перелёт в Польшу на фоне российской угрозы на территории Украины.
Об этом Вооруженные силы Чехии сообщили в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Помощь Чехии
"В связи с активностью дронов на западе Украины наши боевые самолеты JAS-39 Gripen взлетели с базы в Пардубице, чтобы следить за пространством у восточной границы Польши", - сообщили военные.
В итоге вмешательство не понадобилось, а Gripen благополучно вернулись на базу после того, как их сменили польские истребители, добавили в чешской армии.
В Чехии отметили, что взлет чешских истребителей состоялся по приказу командования НАТО в рамках интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.
"В случае необходимости мы готовы защищать воздушное пространство наших союзников", - подчеркнули в Вооруженных силах.
Что этому предшествовало?
- В последние дни произошел ряд ударов вблизи украинско-польской границы. Так, 17 сентября в четырех километрах от государственной границы упал или был сбит российский реактивный дрон.
- В восточных районах Польши звучали сирены, а премьер-министр Дональд Туск подтвердил подъем авиации страны в воздух.
- Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна усилила активность истребителей F-16 и вертолетов на фоне российских угроз.
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