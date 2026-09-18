Чешские истребители Gripen летали в Польшу по приказу НАТО из-за дронов РФ на западе Украины

18 сентября чешские истребители JAS-39 Gripen совершили перелёт в Польшу на фоне российской угрозы на территории Украины.

Об этом Вооруженные силы Чехии сообщили в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В связи с активностью дронов на западе Украины наши боевые самолеты JAS-39 Gripen взлетели с базы в Пардубице, чтобы следить за пространством у восточной границы Польши", - сообщили военные.

В итоге вмешательство не понадобилось, а Gripen благополучно вернулись на базу после того, как их сменили польские истребители, добавили в чешской армии.

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В Чехии отметили, что взлет чешских истребителей состоялся по приказу командования НАТО в рамках интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны Альянса.

"В случае необходимости мы готовы защищать воздушное пространство наших союзников", - подчеркнули в Вооруженных силах.

Что этому предшествовало?

В последние дни произошел ряд ударов вблизи украинско-польской границы. Так, 17 сентября в четырех километрах от государственной границы упал или был сбит российский реактивный дрон.

В восточных районах Польши звучали сирены, а премьер-министр Дональд Туск подтвердил подъем авиации страны в воздух.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что страна усилила активность истребителей F-16 и вертолетов на фоне российских угроз.

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