Польша подняла истребители из-за атаки РФ на Украину: аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу
Утром 18 сентября польские военные подняли в небо истребители на фоне очередной массированной атаки России на Украину. В связи с вылетом военной авиации аэропорты Люблина и Жешува временно приостановили работу.
Об этом сообщает "Цензор.НЕТ" со ссылкой на Польское агентство воздушного сообщения (PANSA) и Оперативное командование Вооруженных сил Польши.
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о начале операций военной авиации в польском воздушном пространстве в связи с российскими ударами по Украине.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки также переведены в состояние готовности. В командовании подчеркнули, что меры носят превентивный характер и направлены на защиту польского воздушного пространства, в частности в районах вблизи зон боевых действий.
Аэропорты Жешува и Люблина приостановили работу
Польское агентство воздушного сообщения (PANSA) сообщило о временной приостановке авиационных операций в аэропортах Люблина и Жешува из-за активности военной авиации.
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Подобные ограничения Польша уже вводила во время предыдущих российских атак на западные области Украины. В частности, 16 сентября работу двух аэропортов также временно приостанавливали на время военных операций.
Польша усилила контроль над воздушным пространством
Польские военные продолжают следить за ситуацией и держат задействованные силы и средства в готовности к немедленному реагированию.
18 сентября российские ударные беспилотники, по данным украинских Воздушных сил, фиксировались, в частности, в направлении Ривненской и Винницкой областей.
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