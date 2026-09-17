Польша во второй раз за день подняла авиацию из-за российской атаки

Вечером 17 сентября Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило о проведении превентивных операций в воздушном пространстве страны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Оперативного командования Вооруженных сил Польши, опубликованном в социальной сети Х.

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Польские военные привели ПВО в состояние готовности

Командование Воздушных сил Польши мобилизовало необходимые силы и средства, имеющиеся в его распоряжении.

Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационные системы разведки переведены в боевую готовность.

"Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности и защиту польского воздушного пространства, особенно в восточной части страны", - говорится в заявлении польских военных.

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Польша задействовала авиацию на фоне ударов РФ

Ранее сообщалось, что днем 17 сентябряПольша задействовала военную авиацию на фоне российских ударов с использованием реактивных беспилотников по западным областям Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведка располагает данными о возможных российских гибридных ударах по странам, поддерживающим Украину.

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