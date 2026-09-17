Туск заявил о планах России атаковать страны НАТО дронами и ракетами

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведка располагает данными о возможных российских гибридных ударах по странам, поддерживающим Украину.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет польское издание Onet.

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Туск заявил о возможных атаках с использованием дронов и ракет

По словам польского премьера, разведданные свидетельствуют о планах России применить дроны и ракеты против стран, поддерживающих Украину. Среди них он назвал Польшу.

Туск отметил, что последние данные разведки по этому поводу являются "очень последовательными и убедительными".

Польский премьер также предположил, что Россия может пытаться представлять возможные инциденты как случайности.

"Существует реальный риск, что дроны или другие виды снарядов могут быть запущены на территорию одной или нескольких стран НАТО на восточном фланге и даже могут нанести ущерб, а официальная версия будет заключаться в том, что это несчастный случай и что ни у кого нет оснований рассчитывать на какую-либо реакцию со стороны НАТО", - сказал Туск.

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Польша готовится к возможным инцидентам

По словам Туска, целью таких действий может быть ослабление готовности НАТО реагировать в соответствии с положениями Североатлантического договора.

"Цель будет заключаться в том, чтобы в целом подорвать целостность НАТО и, прежде всего, убедить страны-члены, что статья 5 носит скорее теоретический, чем практический характер", - добавил польский премьер.

Ранее Туск сообщил, что в пятницу, 18 сентября, посетит Украину для обсуждения санкций против России. Также сообщалось, что 17 сентября вблизи польской границы в Волынской области упал российский дрон. Польша подняла военную авиацию.