Туск посетит Украину 18 сентября: готовится встреча с Фицо по поводу санкций против России
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в пятницу, 18 сентября, посетит Украину для обсуждения санкций против России.
Об этом Туск заявил во время совместной пресс-конференции в четверг в Варшаве с австрийским канцлером Кристианом Штокером, цитирует "Укрінформ", передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Туск отметил, что позиция Франции в этом вопросе его очень удивила, тогда как Словакия уже традиционно "более осторожно подходит к различным санкциям".
"После моей встречи с премьерами Вышеградской группы в Братиславе несколько дней назад я с оптимизмом смотрю на позицию всей Вышеградской группы в отношении санкций. Завтра я встречусь с премьером Фицо также в Украине, где состоится саммит. Что же касается позиции Франции, то я постараюсь узнать у президента Макрона, действительно ли защита интересов одного человека является приоритетом для Франции", - сказал Туск.
Что этому предшествовало?
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал саммит "Карпатская интеграционная инициатива", который пройдет 18–20 сентября в Ивано-Франковской области. Мероприятие соберет представителей бизнеса из разных стран Карпатского региона.
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